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Kaynak: AA

Irak hükümeti, ABD'den ülkeye yapılan nakit dolar sevkiyatının devam edeceğini açıkladı. İki ülke arasında yapılan görüşmeler sonucunda sevkiyatların sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldı.

Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Irak Haber Ajansına yaptığı açıklamada konuya ilişkin ayrıntıları paylaştı.

ABD ZİYARETİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Abbudi, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin ABD ziyareti sırasında Irak'a nakit dolar gönderiminin devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.

Anlaşmanın ardından yeni sevkiyat için de takvim netleşmeye başladı. Abbudi, gelecek günlerde Irak'a yeni bir nakit dolar sevkiyatının gerçekleştirileceğini ifade etti.

DENETİM MEKANİZMALARI GÜÇLENDİRİLDİ

Nakit dolar sevkiyatının sürdürülmesine ilişkin anlaşmanın, Irak'ın dolar dağıtımına yönelik denetim mekanizmalarını güçlendirmesinin ardından sağlandığı belirtildi.

Irak'ın dolar kullanımının düzenlenmesi konusunda kaydettiği ilerlemenin de anlaşmada etkili olduğu aktarıldı.

DOLAR SEVKİYATLARI ZAMAN ZAMAN GECİKİYOR

ABD, Irak'ın İran'a yönelik bazı tutumları nedeniyle ülkeye gerçekleştirilen dolar sevkiyatlarını zaman zaman geciktiriyor.

Son varılan mutabakatla birlikte ABD'den Irak'a nakit dolar gönderiminin devam etmesi ve yeni sevkiyatın gelecek günlerde yapılması bekleniyor.