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Kaynak: Haber Merkezi

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın askeri bilançosuna ilişkin dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı. Sızdırılan Kongre Araştırma Servisi (CRS) raporunda, ABD ordusunun savaş sürecinde çok sayıda savaş uçağı, İHA, helikopter ve destek uçağını kaybettiği ya da hasar gördüğü belirtildi.

New York Post'un rapora dayandırdığı bilgilere göre, ABD'nin hava araçları nedeniyle uğradığı maddi kaybın 3,3 milyar dolar seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Raporda yer alan 81 araçlık listede farklı görevlerde kullanılan çok sayıda askeri platform bulunuyor.

ABD'nin kayıpları arasında, yüksek maliyetli savaş uçaklarının yanı sıra istihbarat, gözetleme, yakıt ikmali ve özel operasyonlarda kullanılan hava araçlarının da bulunması dikkat çekti.

F-15E'LERDE HEM DOST ATEŞİ HEM İRAN KAYNAKLI KAYIP

Raporda yer alan bilgilere göre 12 F-15E Strike Eagle savaş uçağı savaş sırasında kaybedildi veya hasar gördü. Her birinin 30 milyon doların üzerinde değere sahip olduğu belirtilen uçaklardan üçü, 2 Mart'ta Kuveyt semalarında meydana gelen dost ateşi olayında düştü.

Bir diğer F-15E ise takip eden ay İran üzerinde düştü.

Sekiz F-15E'nin ise 9 ve 10 Eylül'de Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne düzenlenen İran saldırılarında hafif hasar aldığı aktarıldı. Söz konusu uçakların daha sonra tekrar kullanıma alındığı kaydedildi.

CRS raporunda ABD'nin beşinci nesil savaş uçağı F-35A Lightning II'ye ilişkin de bilgi yer aldı. Değeri 92 milyon doların üzerinde olan bir F-35A'nın 19 Mart'ta İran tarafından açılan ateşin hedefi olduğu ileri sürüldü.

EN BÜYÜK KAYIP MQ-9 REAPER FİLOSUNDA

ABD'nin hava araçları açısından en yüksek sayıdaki kaybı MQ-9 Reaper filosunda yaşandı. Rapora göre savaş sırasında en az 45 Reaper kaybedildi.

Gözetleme faaliyetlerinin yanı sıra füze saldırılarında da kullanılabilen MQ-9 Reaper'ların her birinin 30 ila 50 milyon dolar arasında değere sahip olduğu değerlendiriliyor.

Milliyet'ten Pırıl Cennet'in haberine göre, bu kayıplar ABD'nin Reaper kapasitesini de aşağı çekti. İsmini vermek istemeyen bir ABD'li general, mayıs ayında Senato'da yaptığı açıklamada filoda 135 araç kaldığını bildirdi.

ABD Hava Kuvvetleri'nin ise her an en az 189 konuşlandırılabilir Reaper bulundurması gerektiği belirtiliyor.

E-3 SENTRY'NİN KAYBI DA BİLANÇOYA GİRDİ

ABD'nin İran savaşı sırasında kaybettiği araçlardan biri de yaklaşık 270 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry oldu.

Erken uyarı ve gözetleme amacıyla kullanılan E-3 Sentry, Boeing 707 yolcu uçağı temel alınarak geliştirildi. Yaşlanan bir platform olmasına rağmen ABD ordusu açısından önemini koruyan uçaktan, Hava Kuvvetleri verilerine göre 2015 yılında 32 adet bulunuyordu.

Nisan ayında bir A-10 Thunderbolt II yakın hava destek uçağı da kaybedildi. Eylül ayında Ürdün'e yönelik saldırı sırasında başka bir A-10'un hasar gördüğü bildirildi.

81 HAVA ARACININ DÖKÜMÜ

CRS tarafından hazırlanan listede, savaş boyunca kaybedilen veya hasar gören hava araçlarının türleri ve sayıları da yer aldı.

Buna göre ABD ordusunun bilançosunda 45 MQ-9 Reaper, 12 F-15E Strike Eagle, 7 KC-135 Stratotanker, 4 AH-6 Little Bird, 3 MQ-1, 2 A-10 Warthog ve 2 MC-130J Commando II bulunuyor.

Listenin geri kalanında ise birer adet F-35A Lightning II, E-3 Sentry, HH-60W Jolly Green II, MQ-4C Triton, AH-64 Apache ve MH-60 Sea Hawk yer alıyor.

SAVAŞIN TOPLAM FATURASI 43,6 MİLYAR DOLAR

ABD'nin İran savaşı nedeniyle üstlendiği maliyet, hava araçlarının oluşturduğu 3,3 milyar dolarlık kayıpla sınırlı değil. CENTCOM tarafından geçen ay açıklanan verilere göre savaşın toplam maliyeti 43,6 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu tutar, ağustos ayında açıklanan tahminden yaklaşık 5 milyar dolar daha yüksek.

Silah harcamalarındaki yükseliş de toplam maliyetteki artışın önemli kalemlerinden biri oldu. Kongre Bütçe Ofisi daha önce silah maliyetini 21,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Ancak bu rakam, bir aydan biraz daha uzun bir sürede 6 milyar doların üzerinde artış gösterdi. CENTCOM'un son tahmininde silah harcamalarının 28,1 milyar dolara ulaştığı belirtildi.