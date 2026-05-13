SENATO’DA SICAK SAATLER: 39 UÇAK KAYBETTİK

ABD Senatosu’nda düzenlenen özel bir oturumda, Trump yönetiminin İran savaşındaki askeri kayıpları kayda geçirmesi istendi. Demokrat Kongre üyesi Ed Case, Pentagon Mali İşler Direktörü Jay Hurst’e yönelttiği sorularla savaşın "saklanan" gerçeklerini masaya koydu.

Case, savunma haber sitesi The War Zone’un verilerine dayanarak, "Elimizdeki son bilgilere göre yaklaşık 39 uçak kaybettik ve bu veriler bir ay öncesine ait" diyerek kaybın çok daha büyük olabileceğine işaret etti.

DEVLERİN DÜŞÜŞÜ: F-35A VE E-3 SENTRY VURULDU

Savaşın hava operasyonları ayağında yaklaşık 13 bin sorti gerçekleştirilmesine rağmen, kayıp oranlarının "devasa" seviyede olduğu vurgulandı. İddialara göre 39 uçak tamamen imha edildi. 10 uçak ağır hasar gördü. İran hava sahasında görev yapan dünyanın en gelişmiş uçaklarından F-35A Lightning II savaş uçağı ve Boeing E-3 Sentry (AWACS) vurulanlar arasında.

PENTAGON CEVAPSIZ KALDI: MALİYETİ HESAPLAMAK ZOR

Pentagon Mali İşler Direktörü Jay Hurst, Kongre üyesi Case’in ısrarlı soruları karşısında net rakamlar vermekten kaçındı. Hurst, savaşın ekonomik ve askeri etkileri hakkında tam bir "teşhis" yapılması gerektiğini savundu.