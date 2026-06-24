Teknolojik yenilikler ve artan çevre hassasiyeti, günlük hayatımızın vazgeçilmezi olan tuvalet kağıdı tüketimini tartışmaya açtı. Konuyla ilgili uzman isimlerden dikkat çekici tespitler geldi.
Uzmanlardan ezber bozan açıklama: Tuvalet kağıdı dönemi kapanıyor mu?
Gelişen teknoloji ve çevre bilinciyle birlikte tuvalet kağıdı kullanımı tartışmaya açıldı. Uzmanlar; yüksek ağaç, su ve enerji tüketimine neden olan tuvalet kağıtları ile altyapıyı tıkayan ıslak mendiller yerine, kullanılabilecek alternatif yöntemleri açıkladı...Kaynak: Diğer
Kişisel temizlikte neredeyse herkesin ilk tercihi olan tuvalet kağıtları, modern teknoloji ve doğayı koruma bilinciyle birlikte yerini yeni alternatiflere bırakıyor. Sektör uzmanları, bide sistemleri ile yenilikçi klozet aparatlarının, tuvalet kağıdı kullanımına kıyasla çok daha üstün ve sağlıklı bir temizlik sağladığına dikkat çekiyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, geçmişten Günümüze Hijyen Alışkanlıkları Femcafe'de paylaşılan tarihsel verilere göre, rulo şeklindeki tuvalet kağıtlarının doğuşu 19. yüzyılın son dönemlerine kadar uzanıyor.
Bu ürünün tüm dünyada ortak bir tüketim maddesi haline gelmesi ise İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşandı. İnsanlık bu icattan önce temizlik ihtiyacını karşılamak için bitki yaprakları, yosunlar, samanlar, kumaş parçaları ve mısır koçanı gibi doğal elementlerden yararlanıyordu.
Günümüzde ise bu durum evrilerek çok katlı, parfümlü ya da geri dönüştürülmüş kağıtların üretimine kadar ulaştı.
Tuvalet kağıdı imalatı sırasında çok yüksek oranlarda ağaç, su ve enerji harcanması, insanları çevre dostu farklı çözümler aramaya itiyor. Ancak bir diğer alternatif olarak görülen ıslak mendiller de masum değil. Doğada çok uzun süre bozulmadan kalabilen bu mendiller, altyapı sistemlerinde ciddi kanalizasyon tıkanmalarına sebebiyet veriyor. Ayrıca barındırdığı kimyasal bileşenler yüzünden hassas tenlerde alerji ve tahriş riskini artırıyor.
Uzman görüşlerine göre tuvalet kağıdının tahtını sallayacak en güçlü adaylar, günümüz teknolojisiyle üretilen bideler ve klozet aparatları. Su kullanarak temizlenmeyi hem daha sağlıklı hem de daha pratik bulan kitleler, hızla bu sistemlere yöneliyor.
Gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları, bide ve su odaklı temizlik aparatlarına en yoğun talebin genç kuşaktan geldiğini gösteriyor. İleri yaştaki tüketiciler ise yılların getirdiği alışkanlıkları sürdürerek klasik tuvalet kağıtlarından vazgeçmiyor. Birçok insan tuvalet kağıdı kullanımını tamamen sonlandırmak yerine, suyla temizlendikten sonra sadece kurulanma amacıyla tüketmeye başladı. Bu nedenle tuvalet kağıtlarının yakın zamanda raflardan tamamen silinmesi öngörülmüyor.