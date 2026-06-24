Uzmanlardan ezber bozan açıklama: Tuvalet kağıdı dönemi kapanıyor mu?

Tuvalet kağıdı imalatı sırasında çok yüksek oranlarda ağaç, su ve enerji harcanması, insanları çevre dostu farklı çözümler aramaya itiyor. Ancak bir diğer alternatif olarak görülen ıslak mendiller de masum değil. Doğada çok uzun süre bozulmadan kalabilen bu mendiller, altyapı sistemlerinde ciddi kanalizasyon tıkanmalarına sebebiyet veriyor. Ayrıca barındırdığı kimyasal bileşenler yüzünden hassas tenlerde alerji ve tahriş riskini artırıyor.