Meteoroloji 5 günlük tahmin raporunda cuma ve cumartesi gününe dikkat çekti. Cuma günü 59, cumartesi günü ise 65 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji tek tek uyardı: 65 ilde gök gürültülü sağanak yağış (27 Ağustos)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye'de bugün hava durumunun mevsim normallerinde gerçekleşmesi beklenirken, cuma ve cumartesi günü yurdun dört bir yanında şiddetli yağışlar etkili olacak.Yunus Arıkan
İşte Meteoroloji'nin verilerine göre gün gün hava durumu
27 Ağustos 2026 Perşembe gününe ait tahmin haritasına göre yurt genelinde baskın bir sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, ülkenin kuzeybatı ve kuzeydoğu uçlarında yerel gök gürültülü sağanak yağışlar öne çıkıyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere iç ve güney kesimlerde termometreler 38 ila 41 derece bandına kadar yükselerek yüksek sıcaklık ve kuraklık riskini artırırken; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Trakya'nın sınır kesimlerinde yerel sağanaklar görülüyor.
28 Ağustos 2026 Cuma gününe ait tahmin haritasına göre, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara’nın doğusu ile Akdeniz’in iç kesimlerinde geniş çaplı gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Yağışlı hava dalgasıyla birlikte iç ve kuzey bölgelerde sıcaklıklar 24 ila 30 derece bandına gerileyecek. Sağanak yağışların geniş bir alana yayılması nedeniyle iç ve kuzey kesimlerde ani lokal olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekirken, yurdun en serin noktaları ise 22-26 derece ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri olacak.
29 Ağustos 2026 Cumartesi gününe ait hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağışlı ve serin bir hava dalgası etkisini gösteriyor. Hafta başındaki bunaltıcı sıcakların ardından gelen bu sistem, ülke genelinde sıcaklıkları mevsim normallerine çekiyor.
Bölge Bölge Beklenen Durum
-Geniş Çaplı Yağış: Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Ege'nin büyük kısmında gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
-Belirgin Serinleme: İç, kuzey ve doğu kesimlerde termometreler 21-25 derece bandına kadar gerileyerek ferahlatıcı bir hava sunacak.
-Sıcak Noktalar: Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ile Kıyı Ege şeridinde parçalı bulutlu hava hakimiyetini korurken, sıcaklıklar 33-37 derece seviyelerinde seyretmeye devam edecek.
30 Ağustos 2026 Pazar gününe ait Meteoroloji haritasına göre, yurt genelinde hava durumu batı ve doğu bölgeleri arasında iki farklı karakter sergiliyor. Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de güneşli ve parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken; özellikle kıyı Ege ve Akdeniz sahillerinde sıcaklıklar 35-38 derece bandına ulaşarak etkisini sürdürüyor. Buna karşın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz'in orta ve doğu şeridi ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde yaygın gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Yağış sisteminin etkisindeki bu iç ve doğu kesimlerde termometreler 21 ila 27 derece aralığında kalarak batıya kıyasla oldukça serin bir hafta sonu yaşatıyor.
31 Ağustos: Batı ve güney bölgeler ağustos ayının son gününde sıcak bir yaz havası yaşarken, doğu bölgeler yağışlı ve oldukça serin bir atmosfere girmiş bulunuyor.
27 Ağustos il il hava durumu şöyle:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, batısı parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BURDUR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu,
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, °C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık