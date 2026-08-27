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Kaynak: AA

Nijerya'nın kuzeydoğusunda yer alan Bauchi eyaletinde bir araya gelen ABD ve Nijerya silahlı kuvvetleri, Nijerya ordusunun savaşa hazırlık seviyesini artırmak adına ortak bir eğitim programı yürütüyor. İki ülkenin yetkilileri tarafından tasarlanan bu program; muharebe alanında tıbbi müdahale, silah hakimiyeti, kamuflaj teknikleri, su arıtma süreçleri, mühimmat imhası, küçük birlik taktikleri ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanımını kapsıyor.

Eğitim sürecinde Nijeryalı personelin özellikle İHA teknolojilerine büyük ilgi gösterdiği belirtiliyor. ABD'li askeri uzmanlar, Nijerya Hava Kuvvetleri Özel Kuvvetler Alayında görevli yaklaşık 10 kişilik bir ekibe İHA sistemlerinin sevk ve idaresinin yanı sıra, bu araçlardan sağlanan istihbarat verilerinin operasyonlarda kullanımı konusunda uygulamalı dersler verdi.

AFRICOM, bu adımlarla askeri bilgi birikimini aktarmayı, Nijerya ordusunun savunma kabiliyetini güçlendirmeyi ve personel arasındaki ortak çalışma imkanlarını geliştirmeyi hedefliyor. Temmuzdaki özel bir terörle mücadele görevinin ardından personellerinin büyük kısmını ülkeden çeken ABD, bölgesel güvenlik iş birliğini ve istihbarat paylaşımını kesintisiz sürdürüyor.