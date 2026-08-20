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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, planlanan ekonomik yaptırımlar nedeniyle İran’a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlar düzenlemesine gerek kalmayabileceğini belirterek, "Tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız" dedi. Bessent, İran’la ticari faaliyetlerini sürdüren ABD’nin müttefiklerine de "ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız" mesajı verileceğini belirterek, "İran’la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz ABD hükümeti size karşı yaptırım uygulamak için tüm gücünü kullanacaktır" dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD merkezli televizyon kanalı CNBC’ye verdiği röportajda İran’a yönelik saldırılar ve ekonomik yaptırımlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Bessent, Washington yönetiminin İran ekonomisine yönelik uygulamayı planladığı kapsamlı ekonomik baskının, ABD’nin İran’a karşı yeniden büyük çaplı askeri operasyonlar düzenlemesine gerek bırakmayabileceğini söyledi.

Bessent, ABD’nin İran’a ekonomik baskıyı artıracağını belirterek, Trump yönetiminin Tahran’a "herhangi bir tür can simidi" sağlayan ülkelere ağır ekonomik yaptırımlar uygulayacağını ifade etti. Bessent, planlanan yaptırımların "dünya tarihindeki en büyük koordineli ekonomik izolasyon" olacağını savundu.

Bessent, ABD’nin müttefiklerine "ya bizimlesiniz ya da bize karşısınız" mesajı vereceğini belirterek, "İster para transferi yapın, İran petrolü satın alın, ister deniz yoluyla gemi transferleri gerçekleştirin, İran’la iş yapmaya devam etmekte ısrar ederseniz; ABD Hazine Bakanlığı ve ABD hükümeti size karşı yaptırım uygulamak için tüm gücünü ve imkanlarını kullanacaktır" dedi.

"TARİHİN EN AĞIR YAPTIRIMLARINI UYGULAYACAĞIZ"

İran’a yönelik ekonomik baskı politikasının, Basra Körfezi'ndeki İran limanlarına yönelik devam eden ABD deniz ablukasıyla birlikte uygulanacağını belirten Bessent, "Bu bir iki aşamalı darbe. Ablukamız var ve tarihin en ağır yaptırımlarını uygulayacağız" dedi.

Bessent, ekonomik baskının İran yönetimini zayıflatacağını savunarak, "Bu rejimi çökerteceğiz" ifadesini kullandı.