ABD'nin gizli belgeleri yayımlandı: Türkiye'nin ATOM bombası yapma planı ortaya çıktı

Saygılarımla,

TÜBİTAK'tan (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) güvenilir kabul edilen bir kaynak, 23 Eylül'de telefonla ofisimden bir randevu talep etti. Yarım saat içinde geldi ve uluslararası bir konferansla ilgili rutin bir hususa değindikten sonra, belirgin bir telaşla, henüz bir önceki akşam M.T.A. Genel Müdürü'nden öğrendiği bir konuyu açıkladı.