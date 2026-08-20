ABD'de 1966 tarihli belgelerin gizliliği kaldırıldı. Belgelerde Türkiye'nin atom bombası üretme niyeti ortaya çıktı.
ABD'nin gizli belgeleri yayımlandı: Türkiye'nin ATOM bombası yapma planı ortaya çıktı
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın gizliliği kaldırılan 1966 tarihli gizli belgeleri, Türkiye’nin 1960’larda yerli "Atom Bombası" geliştirmek için Gizli bir program yürüttüğünü ve ABD diplomatlarının Ankara’daki bu adımları yakın takibe aldığını ortaya koydu.Aykut Metehan
Mektup, ABD Ankara büyükelçisi Parker Hart tarafından 26 Eylül 1966’da Washington’a yazılmış. Elçilik yetkililerinin Türk bir bilimadamıyla konuştuklarını ve bu kişinin kendilerine “MTA’nın, Orgeneral Refik Tulga ve ODTÜ’den fizik profesörü Ömer İnönü ile birlikte atom bombası programı başlatma talimatı aldığını” dediğinden bahsediyor.
İşte 1966 tarihli gizli belgelerdeki çarpıcı detaylar...
Büyükelçi Hart'ın, Türkiye'nin atom silahı geliştirmeye yönelik olası ilgisini bildiren 30 Eylül tarihli mektubunun ve eklerinin uygun dağıtımının S/S tarafından organize edilmesinin daha yerinde olacağına inanıyorum.
"Bu belgelerin kopyalarını kendi kullanımımız için sakladık."
Sevgili John,
Maden Ataşemiz / Bilim Memurumuz Clarence Wendel'den bana ulaşan ve Türkiye'nin atom silahı geliştirmeye yönelik olası hırslarını konu alan ilişikteki memorandum açıkça oldukça hassas bir konudur.
Bu nedenle, bunu rutin bir şekilde havayolu postasıyla (airgram) bildirmemeye karar verdik. Bu bilgiyi Washington'da ulaşması gerektiğini düşündüğün kişilere iletmeyi sana bırakıyorum. Buradaki dağıtımı, General Evans ve John Leavitt de dâhil olmak üzere yalnızca birkaç üst düzey yetkiliyle sınırlı tutuyorum.
Şüphesiz ki, atom silahı üretimine yönelik hazırlıklara işaret edebilecek Türk faaliyetlerine dair diğer tüm belirtileri dikkatle takip etmeye devam edeceğiz.
Benim ilk değerlendirmem; Türklerin Fransızların izinden gitmeye hazırlanmadıkları, yalnızca nükleer silahların yayılmasını önleme çizgisinde daha ciddi kırılmalar yaşanması durumunda kervana katılacak bir konuma kendilerini getirmeye çalıştıkları yönündedir.
Saygılarımla,
TÜBİTAK'tan (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) güvenilir kabul edilen bir kaynak, 23 Eylül'de telefonla ofisimden bir randevu talep etti. Yarım saat içinde geldi ve uluslararası bir konferansla ilgili rutin bir hususa değindikten sonra, belirgin bir telaşla, henüz bir önceki akşam M.T.A. Genel Müdürü'nden öğrendiği bir konuyu açıkladı.
M.T.A. Genel Müdürü'nden (Alpan), bir Türk "Atom Bombası" geliştirme programında General Tulga ve Profesör Ömer İnönü (ODTÜ Fizik Profesörü) ile iş birliği yapması istenmişti.
Kaynak, böyle bir programın Türkiye'nin bilimsel ve finansal kaynaklarını çok fazla tüketecek bir program olduğunu düşünüyordu. Fark edilebilir bir garez veya konuyu karalama arzusu göstermeksizin, Profesör İnönü'nün geçen yaz Rusya'ya gittiğinden bahsetti.
General Tulga'nın bu planının, açık askeri ve siyasi sonuçları göz önüne alındığında muhtemelen gizli olduğunu belirttiğimde, bunun farkında olduğunu ancak yine de bilmemi istediğini söyledi.
Özellikle dikkat çekici olan, bu denetimlerin/güvencelerin yeni reaktör tesislerine uygulanabilirliği konusunda zaman zaman dile getirilen çekincelerdi —ki bu nokta mevcut anlaşmayla ilgili olmayan ve ABD temsilcilerinin önerdiği üzere, daha sonraki bir güç reaktörü ikili anlaşması kapsamında ele alınabilecek bir husustur.
Akademisyen Gönül Tol, belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı ve şunları söyledi:
GWU arşivlerinde ilginç bir mektup daha buldum . Mektup, ABD Ankara büyükelçisi Parker Hart tarafından 26 Eylül 1966’da Washington’a yazılmış. Elçilik yetkililerinin Türk bir bilimadamıyla konuştuklarını ve bu kişinin kendilerine “MTA’nın, Orgeneral Refik Tulga ve ODTÜ’den fizik profesörü Ömer İnönü ile birlikte atom bombası programı başlatma talimatı aldığını” dediğinden bahsediyor.