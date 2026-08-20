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Kaynak: Haber Merkezi

Enerji Bakanlığı önünde haklarını almak için mücadele eden 100'den fazla madenci gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin, taleplerini dile getirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemine polis ekipleri müdahale etti.

Sendika tarafından yapılan açıklamada çok sayıda madencinin gözaltına alındığı belirtildi.

“100 MADENCİ GÖZALTINA ALINIYOR”

Bağımsız Maden-İş Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “100 madenci gözaltına alınıyoruz!” ifadelerini kullandı.

Sendika ayrıca sendika temsilcisi Başaran Aksu'nun diğer madencilerden ayrı bir araca konulduğunu ve basın mensuplarının müdahale sırasında darbedildiğini belirtildi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"100 madenci gözaltına alınıyoruz!

Başaran Aksu tek başına ayrı araca konuldu, basın darp edildi.

Sebahattin dışarıda madenci içerde, madenciye ses ver!"

Sendika, alandan videolar da paylaşırken "Madenci ve basın emekçileri darp edildi!

Başta basın kuruluşları olmak üzere tüm kamuoyunu işkenceye karşı ses vermeye çağırıyoruz. 100 madenci gözaltındayız!" notunu düştü.