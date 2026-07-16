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CENTCOM'un açıklamasına göre operasyonların temel amacı, Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik olası tehditleri azaltmaktı. Bu kapsamda İran'a ait komuta ve kontrol merkezleri, hava savunma sistemleri, füze unsurları, insansız hava aracı altyapısı ile kıyı gözetleme ve tarama tesisleri hedef alındı.

Operasyon sırasında Bender Abbas başta olmak üzere çeşitli noktalarda hassas güdümlü mühimmat kullanıldığı belirtilirken, Büyük Tunb Adası'ndaki sahil güvenlik tesisleri ve gemisavar füze altyapısının da vurulduğu ifade edildi.

CENTCOM, bir gün önce yaptığı açıklamada İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını kamuoyuna duyurmuştu. Son açıklamayla birlikte söz konusu operasyonun tamamlandığı resmen ilan edildi.