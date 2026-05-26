ABD, bir yandan İran ile savaşı bitirmek için müzakere yaparken diğer yandan Hürmüz Boğazı’nda saldırı gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Hürmüz Boğazı’nda İran ile çatışmaya girdiklerini duyurdu. Açıklamada Bender Abbas yakınlarındaki İran hedeflerinin vurulduğu duyuruldu.

CENTCOM, mayın tekneleri ve füze fırlatma tesislerinin vurulduğunu açıkladı. İran basını da çıkan çatışmada 4 İran Devrim Muhafızı askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ayrıca Fars Haber Ajansı, Bender Abbas şehrinde yaşayan bölge sakinlerinin birkaç patlama sesi duyduğunu, ancak bölgede durumun kontrol altında olduğunu duyurdu. Basra Körfezi yakınlarındaki Cask ve Sirik şehirlerinde de benzer patlama seslerinin bildirildiği kaydedildi.

Basra Körfezi bölgesinde ise bir düşman insansız hava aracının (İHA) İran Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Washington ile Tahran arasında diplomasi trafiği sürüyor. Önceki gün İran, ABD ve arabulucu Pakistan, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da anlaşmaya büyük ölçüde yaklaştıklarını söyledi.

Trump, sosyal medyadan paylaştığı mesajda "İran müzakereleri şu an yapıcı bir şekilde ilerliyor. Temsilcilerime anlaşma konusunda acele etmemelerini söyledim. Anlaşma sağlanana, onaylanana ve imzalanana kadar deniz ablukası yürürlükte kalacaktır. Her iki taraf da acele etmemeli ve işi doğru yapmalıdır. Hata olmamalı. İran ile ilişkilerimiz çok daha profesyonel ve verimli bir hale gelmektedir. Belki İran da İbrahim anlaşmalarına katılmak ister." dedi.