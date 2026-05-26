Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum bulundurduğu yönündeki iddialar üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump paylaşımında, zenginleştirilmiş uranyumun ya ABD’ye teslim edilerek imha edileceğini ya da İran’la koordinasyon içinde bulunduğu yerde yok edileceğini ifade etti.

ABD Başkanı açıklamasında, “Zenginleştirilmiş uranyum derhal Amerika Birleşik Devletleri’ne teslim edilip imha edilecek ya da İran İslam Cumhuriyeti ile iş birliği içinde kabul edilebilir başka bir noktada yok edilecektir” ifadelerini kullandı.

“SÜREÇ GÖZETİM ALTINDA YÜRÜTÜLECEK”

Trump, sürecin Atom Enerjisi Komisyonu veya benzeri bir kurumun denetiminde yürütüleceğini belirtti.

İran’ın nükleer faaliyetleriyle ilgili tartışmalar sürerken, Trump’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunda yeni bir gerilim başlığı olarak değerlendirildi.