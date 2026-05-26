Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Adalet ve Kalkınma Partisi MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer, aktif siyaseti bırakacağını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuncer, siyasi görevlerinden affını istediğini açıkladı.

Türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu olan Mehmet Umut Tuncer, yaklaşık 3 yıldır siyasetin içinde yer aldığını ve yoğun çalışma temposunun hayatında önemli etkiler oluşturduğunu belirtti.

Tuncer, açıklamasında siyasetin getirdiği stres nedeniyle ailesine, akademik çalışmalarına ve kişisel gelişimine yeterince vakit ayıramadığını ifade ederek, bundan sonraki süreçte bilim, akademi ve eğitim alanına yönelme kararı aldığını söyledi.

“GÖREVLERİMDEN AFFIMI İSTEDİM”

Mehmet Umut Tuncer, açıklamasında yürüttüğü siyasi görevlerden affını parti yönetimine sunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı ve parti yöneticilerine teşekkür etti.

AKP kulislerinde dikkat çeken karar sonrası Tuncer’in akademik çalışmalarına ağırlık vereceği öğrenildi.