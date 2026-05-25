İran’da 28 Şubat tarihinde İsrail-ABD saldırılarında dini lider Ali Hamaney’in ölümünden sonra yerine oğlu Mücteba Hamaney seçilmişti.

Şu ana kadar henüz görüntü vermeyen Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ile ilgili spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Mart ayında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, hayatta fakat yaralı ve ampute edildiğini öne sürdüğü Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin İran tarafından ilk kez bir açıklama geldi.

'ABD SALDIRILARINDA HAMANEY YARALANDI'

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in, şubat ayının sonlarındaki İran-ABD saldırısında yaralandığını doğruladı.

Hameney’in aldığı yaraların sadece "yüzeysel" olduğunu belirterek yaralandığı güne dair detayları açıkladı.

Hamaney’in 28 Şubat’ta yerel saatle 13.00 sıralarında hastaneye getirildiğini kaydeden Kermanpour, hastanenin adını açıklamadı.

Mücteba Hamaney’in yaralı bazı kişilerle ameliyathaneye alındığını aktaran Kermanpour, "Yüz, kafa ve bacaklarda yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de herhangi bir ciddi tıbbi probleme yol açan ciddi bir şey olmadı. Bir hekim olarak bunları ciddi yaralanmalar olarak değerlendirmedim ve bir iki dikiş dışında özel bir işlem gerektirmedi" ifadelerini kullandı.