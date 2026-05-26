Dünya genelinde kullanılan pasaportlara bakıldığında dikkat çeken ortak bir detay bulunuyor. Yüzlerce ülke olmasına rağmen pasaportların büyük bölümü yalnızca bordo, mavi, yeşil ve siyah renklerinden oluşuyor. Birçok kişi pasaport renklerinin tamamen rastgele seçildiğini düşünse de uzmanlara göre ülkeler bu konuda belirli gelenekleri ve uluslararası algıları dikkate alıyor.
Bordo, mavi, yeşil ve siyah… Pasaportların neden sadece 4 renkte üretildiği ortaya çıktı
Bordo pasaportlar dünyada en yaygın kullanılan türler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük kısmı bordo tonlarını tercih ederken, bu renk zamanla Avrupa ile özdeşleşmiş durumda. Türkiye’de vatandaşların kullandığı umuma mahsus pasaport da bu küresel geleneğe uygun olarak bordo renkte basılıyor.
Mavi pasaportlar ise özellikle Amerika kıtasındaki ülkelerde dikkat çekiyor. ABD’nin yıllar önce mavi pasaporta geçmesinin ardından, Karayip ve Güney Amerika'daki birçok ülke benzer tonları kullanmaya başladı. Uzmanlar, mavi rengin genellikle özgürlük ve "yeni dünya" anlayışını temsil ettiğini belirtiyor.
Yeşil pasaportlar dünya genelinde daha çok Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde görülüyor. İslam kültüründe yeşil rengin önemli ve kutsal bir yere sahip olması nedeniyle, birçok Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesi resmi pasaportlarında bu rengi tercih ediyor.
Siyah pasaportlar diğer renklerle kıyaslandığında dünyada çok daha nadir kullanılıyor. Genellikle diplomatik ayrıcalığı olan kişilere verilen özel belgelerde tercih edilen bu renk, aynı zamanda bazı ülkelerin resmi ulusal renk kimliğini yansıtıyor.
Uzmanlara göre pasaport renklerinde sınırlı seçenek kullanılmasının en büyük nedenlerinden biri de uluslararası standartlar ve güvenlik uygulamaları. Koyu renkli kapakların hem daha ciddi ve resmi görünmesi hem de kir, yıpranma gibi dış etkenlere karşı uzun süre dayanıklılığını koruması nedeniyle tercih edildiği belirtiliyor.