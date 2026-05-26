45 yaşındaki Yasin Kurt’un hayatı, aracını temizlediği gün tamamen değişti. Sakarya’da yaşayan Kurt, otomobilinin koltuklarını kimyasal ürünlerle temizledikten sonra başlayan yağmur nedeniyle aracın içinde beklemeye karar verdi. Koltukların daha hızlı kuruması için aracı çalıştırıp kaloriferi açan Kurt, kısa süre sonra uykuya daldı.

Yaklaşık iki saat boyunca kapalı araç içinde kalan Kurt, yüksek ısı nedeniyle buharlaşan kimyasallar ile eski model araçtan sızdığı değerlendirilen egzoz gazına maruz kaldı. O sırada hemoroide bağlı olarak kan değerlerinin düşük olması da zehirlenmenin etkisini artırdı.

İlk etapta ciddi bir sorun hissetmeyen Kurt, eve çıkıp duş aldıktan sonra ertesi gün sırtında şiddetli ağrıyla uyandı. Durumu hızla ağırlaşan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi.

“YÜZDE 99 İHTİMALLE UYANAMAZ” DENİLDİ

Doktorların ailesine “Yaşamaz” dediğini anlatan Kurt, Sakarya’daki hastanede iki gün yoğun bakımda kaldığını söyledi. Uyandığında görme yetisini neredeyse tamamen kaybettiğini fark ettiğini belirten Kurt, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

“Uyandığımda her yeri bembeyaz görüyordum. Vücudumun her yerinde büyük bir acı vardı. Yapılan incelemelerde toksik zehirlenme yaşadığım ortaya çıktı.”

Yapılan klinik değerlendirmelerde, araç içindeki kimyasal buhar ve karbonmonoksit nedeniyle kandaki oksijen ile azot dengesinin bozulduğu ve ağır toksik zehirlenme oluştuğu tespit edildi.

GÖRME YETİSİ BÜYÜK ORANDA KAYBOLDU

Tedavisinin devamı için ailesiyle birlikte Eskişehir’e taşınan Yasin Kurt, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yoğun kortizon tedavisi gördü. Tedavi sonrası hareket kabiliyetinin bir kısmını yeniden kazanan Kurt’un görme seviyesi ise sınırlı düzeyde geri döndü.

Şu anda sol gözünde yüzde 5, sağ gözünde ise yüzde 2 oranında görme kapasitesi bulunduğunu söyleyen Kurt, yüzde 90 görme engelli hale geldiğini ifade etti.

İki çocuk babası Kurt, yaşadığı zorlu sürece rağmen yeniden çalışmak istediğini belirterek, “Ben üretmeyi seven bir insanım. Çalışıp aileme destek olmak istiyorum. Aktif olup üretebilirsem psikolojik olarak çok daha hızlı iyileşeceğime inanıyorum” dedi.