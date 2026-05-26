Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda Amerikan tarafına önemli mesajlar iletti.

Lavrov’un görüşmede, Kiev yönetiminin Rus topraklarındaki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık olarak Rus ordusunun Kiev’deki askeri unsurlara sistematik saldırılar düzenleyeceğini bildirdiği aktarıldı.

“KİEV’İ TERK EDİN” TAVSİYESİ

Görüşmede ABD’ye, diplomatik misyon çalışanları ile vatandaşlarını Kiev’den tahliye etmesi tavsiye edildiği belirtildi.

Tarafların ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki kriz ve Küba’daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Lavrov’un, Ukrayna krizine ilişkin daha önce sağlanan uzlaşıların Avrupa’daki bazı çevreler ve Kiev yönetimi tarafından baltalandığını söylediği de kaydedildi.

Açıklamada iki ülkenin, görüş ayrılıklarına rağmen diplomatik temsilciliklerin çalışma koşullarını iyileştirmek konusunda temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.