SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşına ek zam için tarih verdi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında yaptığı son açıklamalarda, hükümetin Temmuz ayında maaşlara yapacağı olası dokunuşların doğrudan bir "erken seçim" habercisi olacağını iddia etti.
Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Erdursun, ekonomi yönetiminin Temmuz ayındaki hamlelerine göre Türkiye’nin erken ya da baskın bir seçime gidebileceğinin şifrelerini verdi.
Hükümetin Temmuz ayında enflasyon farkına ek olarak atacağı adımların sadece çalışanları değil, tüm siyasi dengeleri etkileyeceğini belirten Erdursun, şunları söyledi:
"Hükümet Temmuz ayında enflasyon farkına ilave bir seyyanen artış yaparsa ya da asgari ücrette bir artış kararı alırsa, diğer tüm ücretler de bundan etkilenir. Memur ve memur emeklilerinin aylıklarına seyyanen artış ya da birkaç puanlık refah payı dokunuşu yapılsa dahi, artık şunu net bir şekilde söyleyebiliriz: Erken seçim çok daha yakın demektir. Hatta siyaset bilimcilerden önce bunu biz söyleyebiliriz; Kasım’dan önce, 2027’nin başında veya ortasında bir seçim olabileceği gibi, daha erken bir baskın seçim de gündeme gelebilir."
Temmuz ayının çalışanlar ve emekliler kadar erken seçim tahminleri için de bir turnusol kağıdı olacağını vurgulayan uzman, aksi senaryoyu ise şu sözlerle özetledi:
"Temmuz ayında sadece enflasyon farkı verilir ve üzerine başka hiçbir iyileştirme yapılmazsa, bu durum bence bizler, emekliler ve çalışanlar için seçimin 2027 yılının ortasından sonraya kalacağı anlamına gelir. Ben durumu açıkçası böyle okuyorum."
Temmuz ayından sonraki ilk rutin artışın Ocak ayında olacağını hatırlatan Özgür Erdursun, hükümetin hamle yapmadan seçime girmeyeceğini düşündüğünü belirtti.
Erdursun, "Temmuz ayında hiçbir şey vermeyip Eylül, Ekim ayında bir seçim yapar mı hükümet? Ben zannetmiyorum. Benim beklentim, ne zaman seçim olacaksa, seçim öncesinde büyük ihtimalle hem asgari ücrete hem de emekli ve memur aylıklarına bir miktar artış yapılacağı yönündedir. Bu artışları yapmadan seçime gitmezler diye düşünüyorum. Çok az bir zaman kaldı, yakından takip ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.
Ekonomi kulislerinde gözler şimdi, Erdursun'un işaret ettiği ve hem cepleri hem de siyasetin yönünü belirleyecek olan Temmuz ayındaki zam kararlarına çevrildi.