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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), çocukların dijital ortamda daha güvenli hareket edebilmesi ve ebeveynlerin teknoloji kullanımını yönetebilmesi amacıyla “Başkent Ailem” uygulamasını geliştirdi. Uygulamadan yararlanmak isteyen Ankara’da ikamet eden aileler için başvuru süreci 1 Ekim 2026’da başlayacak.

ÇOCUĞUN KONUMU ANLIK GÖRÜLEBİLECEK

Uygulamanın öne çıkan özelliklerinden biri canlı konum takibi olacak. Ebeveynler çocuklarının bulunduğu yeri uygulama üzerinden görüntüleyebilecek.

Ev ve okul gibi noktalar “güvenli bölge” olarak tanımlanabilecek. Çocuğun belirlenen alana girmesi veya buradan ayrılması durumunda ebeveyne anlık bildirim gönderilecek.

EKRAN SÜRESİ KONTROL EDİLECEK

“Başkent Ailem”, yalnızca konum takibiyle sınırlı kalmayacak. Ebeveynler çocuklarının günlük ekran süresini düzenleyebilecek ve cihazda kullanılan uygulamaları yönetebilecek.

Böylece çocukların telefon ve diğer dijital cihazlarla geçirdiği sürenin aile tarafından daha kontrollü şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL MAHREMİYET VURGUSU

ABB, uygulamanın geliştirilmesi sırasında çocukların dijital mahremiyetinin de gözetildiğini bildirdi. Bu kapsamda ihtiyaç dışında veri toplanmaması, özelliklerin belirlenen amaçlarla sınırlandırılması ve izin süreçlerinin açık şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

ÜÇ ADIMDA KURULACAK

Uygulamanın kurulumu üç temel aşamada gerçekleştirilecek. Uygulama indirildikten ve ebeveyn hesabı oluşturulduktan sonra çocuğun cihazı, oluşturulan eşleştirme koduyla ebeveyn hesabına bağlanabilecek.

BAŞVURULAR 1 EKİM’DE

Ankara’da yaşayan aileler, “Başkent Ailem” uygulamasından yararlanmak için 1 Ekim 2026’dan itibaren başvuru yapabilecek. Başvurular uygulamanın resmi internet sitesi üzerinden alınacak.