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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 9’u 18 metre uzunluğunda körüklü, 4’ü ise 12 metre uzunluğunda solo tip olmak üzere toplam 13 yeni otobüs daha EGO filosuna kattığını açıkladı.

EGO'nun araç filosunu yenileme çalışmaları kapsamında son parti araçların da hizmete alınmasıyla birlikte 2021'den bugüne kadar toplam 597 yeni otobüs başkent ulaşımına kazandırıldı.

"TOPLU TAŞIMA ARAÇ ALIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

EGO Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürü Süleyman Çakır, araç filosunu güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Yeni alınan otobüslerin tamamı çevreci motor teknolojisine sahip olmakla birlikte alçak tabanlı karoseri yapısıyla engelli yolcu erişimine uygun rampa ve tekerlekli sandalye bağlantı aparat özelliklerine sahip olması dikkat çekiyor.