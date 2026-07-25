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Kaynak: İHA

Yenice ilçesinin Kuzdağ köyünde 41 yıldır arıcılık yapan 62 yaşındaki İsmet Karakırık'ın çiftliğinde düzenlenen 5. geleneksel hasat etkinliğinde konuşan Yenice Kaymakamı Mert Can Çanga, balın ününün Türkiye sınırlarını aştığını belirterek, "Bal kategorisinde Türkiye'nin ikinci tescilli ürünü ıhlamur balıdır. Katma değeri yüksek bu ürünle ilçemizde güzel işlere imza atacağız" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ise Türkiye'deki coğrafi işaretli 43 üründen birinin bu bal olduğunu hatırlatarak, "İlçemizde yılda yaklaşık 20-25 ton bal hasadı yapılmaktadır. Amacımız paydaşlarımızla bu üretimi daha yukarı taşımaktır" ifadelerini kullandı.

YAĞIŞLARA RAĞMEN BEREKETLİ SEZON: KAVANOZU 1.250 TL

Geçen yıl yaklaşık 3 ton bal elde ettiğini ifade eden üretici İsmet Karakırık, bu yılki hava şartlarına ve fiyat beklentisine dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karabük'te safrandan sonra AB tescilli ikinci ürünümüz bal oldu. Bu sene mayıs ayına kadar süren yoğun yağmurlar nedeniyle tarlacı arıların yetiştirilmesinde biraz sıkıntı çektik ancak yine de ürün var. Bu sene 850 gramlık kavanozları 1.250 liradan satışa sunmayı düşünüyoruz."

JAPON MODACI HAYRAN KALDI: "JAPONYA'DA BÖYLESİ YOK!"

Japonya'dan Safranbolu ilçesine gelerek bölgenin tarihi ve kültürel dokusu üzerine projeler yürüten ünlü modacı Kiyoko Sakurai de hasat alanındaydı. Sarı-amber renkli Yenice ıhlamur balını ilk kez tadan Sakurai, lezzete hayran kaldığını vurgulayarak:

"Gerçekten çok lezzetliydi. Sanırım şu anda Japonya'da ıhlamur balı bulunmuyor, bu yüzden benim için çok değerli ve unutulmaz bir deneyim oldu" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.