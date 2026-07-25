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Kaynak: İHA

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'da yürüttüğü Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi Projesi (ORKÖY) kapsamında köylüye en çok kazandıran ürün defne oldu. Yılın ilk 6 ayında bin hektarlık defne sahasında gerçekleştirilen bin 455 kilo defne satışından orman köylüsünün cebine tam 2 milyon 910 bin TL girdi.

YABANİ ELMA 600 BİNİ AŞTI, TONLARCA TAVŞANMEMESİ TOPLANDI

Orman tabanındaki doğal meyve ve çalı türleri de köylünün bütçesine büyük katkı sundu. 250 hektarlık yabani elma sahasından toplanan 301 kilo yabani elmanın satışıyla 602 bin TL gelir sağlandı.

Geniş alanlarda toplanan diğer tıbbi ürünlerin bilançosu ise şöyle gerçekleşti:

Tavşanmemesi: 120 hektarlık ormanlık alandan toplanan 5 ton satıştan 10 bin TL,

Kekik: 23 hektarlık sahadan elde edilen 213 kilo satıştan 8 bin 712 TL gelir elde edildi.

LÜKS RESTORANLARIN GÖZDESİ TRÜF MANTARI VE EKİNEZYA GELİRİ

Toprağın altında yetişen ve "siyah elmas" olarak bilinen trüf mantarı da Samsun ormanlarında köylünün yüzünü güldürdü. 118 hektarlık trüf mantarı sahasında yapılan 70 kilo satıştan 3 bin 465 TL kazanç sağlandı.

Bağışıklık dostu ekinezya sahalarında ise 23 hektarlık alandan toplanan 20 kilo ürünün satışı köylüye 920 TL ek gelir sundu. Karayemiş, ahlat, mavi yemiş, adaçayı, yemişen ve ıhlamur gibi diğer ürünlerle birlikte orman köylüsü doğadan rızkını çıkarmaya devam ediyor.