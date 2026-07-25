Apple’ın tedarikçisiydi: 139 yıllık Alman devi Varta'dan iflas başvurusu

Varta, 2024 senesinde de benzer bir krizle yüzleşmiş ve borç sildirme, sermaye sıfırlama ile küçük hissedarları ortaklıktan çıkarma gibi sert tedbirleri içeren bir yapılandırma yürütmüştü. Porsche ve Tojner’in sağladığı 60 milyon avroluk finansal desteğe rağmen kalıcı bir mali istikrar sağlanamadı.