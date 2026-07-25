Almanya’nın simge sanayi kuruluşları arasında yer alan pil üreticisi Varta, ağırlaşan finansal krizin ardından mahkemeye başvurarak iflas koruması talebinde bulundu. Stuttgart Yerel Mahkemesi, şirkete ait dört ayrı birimden resmi başvuruların ulaştığını doğruladı.
Apple’ın tedarikçisiydi: 139 yıllık Alman devi Varta'dan iflas başvurusu
Alman sanayisinin köklü markası Varta, mali kriz nedeniyle dört ayrı şirket için iflas korumasına başvurdu. Faaliyetlerini öz yönetim altında sürdürmeyi hedefleyen dev üreticide, kârlı ev tipi pil birimi süreç dışında tutulurken grubun parçalanma ihtimali gündeme geldi.Kaynak: Haber Merkezi
Mahkemeye iletilen talepler; çatı şirket Varta AG'nin yanı sıra Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH ve Varta Storage GmbH yapılarını kapsıyor. Doğrudan bir tasfiye ya da üretimi tamamen durdurma kararı almayan dev üretici, sürecin geçici öz yönetim modeliyle yürütülmesini istedi.
Bu yöntemle mevcut yönetim görevini sürdürürken, mahkeme denetiminde borçların ve operasyonel yapının baştan planlanması amaçlanıyor. Sürecin temel gayesinin markanın ekonomik geleceğini korumak ve ticari sürekliliği sağlamak olduğu aktarıldı. Öte yandan şirket personellerinin maaş ödemelerinin kesintisiz devam edeceği bildirildi.
Şirketin finansal açıdan güçlü kabul edilen ev tipi pil departmanı ise bu sürecin dışında bırakıldı. Varta Consumer Batteries biriminin mali, hukuki ve operasyonel olarak diğer şirketlerden bağımsız hareket ettiği ifade edildi.
Aralarında Deutsche Bank ve çeşitli yatırım fonlarının yer aldığı alacaklı grubun, bu birimi gruptan ayırarak devralmayı hedeflediği belirtiliyor. Ana hissedarlardan Michael Tojner’in ise mikro pil üretimiyle ilgilenmesi, Varta’nın bölünerek satılması seçeneğini öne çıkarıyor.
Varta yönetimi; yaşanan mali darboğazın gerekçesi olarak pazar şartlarındaki gerilemeyi, talepteki düşüşü, döviz kurundaki olumsuzlukları ve kilit bir müşterinin siparişleri kesmesini gösterdi. Söz konusu dev müşterinin Apple olduğu öğrenildi.
Apple’ın AirPods cihazlarında kullanılan şarj edilebilir "CoinPower" pillerini Çinli tedarikçilerden alma kararı, Varta’nın Nördlingen’deki üretim tesisini doğrudan vurdu. Şirket, bu gelişme üzerine mayıs ayında tesisteki üretimi durduracağını ve 350 çalışanla yollarını ayıracağını duyurmuştu.
Mevcut ortaklardan otomotiv devi Porsche ile Avusturyalı yatırımcı Michael Tojner’in markaya yeni bir sıcak para aktarmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi adına çift haneli milyon avro düzeyinde acil bir kaynağa gereksinim duyduğu biliniyordu.
Varta, 2024 senesinde de benzer bir krizle yüzleşmiş ve borç sildirme, sermaye sıfırlama ile küçük hissedarları ortaklıktan çıkarma gibi sert tedbirleri içeren bir yapılandırma yürütmüştü. Porsche ve Tojner’in sağladığı 60 milyon avroluk finansal desteğe rağmen kalıcı bir mali istikrar sağlanamadı.
Temelleri 1887 yılında Adolph Müller tarafından Hagen kentinde atılan Varta; ev pillerinden işitme cihazı bataryalarına, enerji depolama çözümlerinden otomotiv akülerine kadar geniş bir alanda üretim yaparak Alman sanayisinin devleri arasına girmişti.
Bünyesinde yaklaşık 3 bin 260 çalışan barındıran asırlık markanın geleceğini; yargının öz yönetim başvurusuna vereceği yanıt ve birimlerin satışına ilişkin yürütülen pazarlıklar belirleyecek.