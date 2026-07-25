Altın fiyatları ons başına 4.100 dolar seviyesindeki kazançlarını korumakta zorlanıp kritik destek noktasında yatay bir seyir izlese de dev yatırımcılar iyimserliğini koruyor. Paulson & Co. kurucusu John Paulson, CNBC’ye verdiği röportajda değerli metallerin uzun vadeli bir yükseliş trendinin henüz başında olduğunu söyledi.
Milyarder John Paulson'dan çarpıcı altın tahmini: “Altın daha yeni başlıyor”
Ünlü yatırımcı John Paulson, altındaki uzun vadeli yükseliş trendinin henüz başında olunduğunu belirtti. Kağıt paralara güvenin azaldığını vurgulayan Paulson, fiziki altın yerine altın madenciliği şirketlerine yatırım yapmanın çok daha kazançlı bir strateji olduğunu savundu.Utku Beycan
Paulson, "İnsanlar kağıt paralara olan güvenini kaybettikçe altın en güçlü alternatif olarak değer kazanmayı sürdürecek. Altın, itibari para birimlerinin yerini alarak küresel ölçekte en uygun rezerv varlık haline geliyor" dedi.
Geçtiğimiz aylarda yayımlanan raporlar da merkez bankalarının, parçalanan küresel finans sisteminde portföylerini çeşitlendirmek için altını ilk sıralarda tercih ettiğini gösteriyor.
Son yirmi yıldır altının en ateşli savunucularından biri olan Paulson, son dönemde yatırım stratejisinde değişikliğe gitti. 2009'da dünyanın en büyük altın ETF'si olan SPDR Gold Shares (GLD) hisselerini toplamaya başlayan ve 2011'de 31,5 milyon hisseye ulaşan ünlü yatırımcı, 2022'nin ikinci çeyreğinde fiziki altın piyasasından tamamen çekildi.
Paulson’ın Mayıs ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu bildirimlere göre, 3,11 milyar dolarlık portföyünün neredeyse tamamı altın ve değerli metal madenciliği şirketlerinden oluşuyor.
Şu anda özellikle erken aşamadaki küçük ölçekli arama şirketlerine odaklandığını belirten Paulson, "Yatırım yapmanın en iyi yolu, doğrudan altın külçesi tutmak yerine ilk aşamadaki altın madenciliği hisselerine yatırım yapmaktır" ifadelerini kullandı.
Paulson’ın bu açıklamaları, NOVAGOLD’un Paulson’a ait Donlin Gold projesindeki yüzde 40’lık hisseyi hisse takası yöntemiyle satın almak üzere kesin anlaşmaya vardığını duyurmasının hemen ardından geldi.
NOVAGOLD hissedarları birleşen şirketin yaklaşık yüzde 65'ine sahip olurken, Paulson'ın hedge fonu yüzde 40 ekonomik pay elde edecek ve oy hakkı yüzde 19,99 ile sınırlandırılacak. Paulson ayrıca şirket yönetiminde Eş Başkanlık görevini üstlenecek.
Donlin Gold, ton başına ortalama 2,22 gram tenörle yaklaşık 40 milyon ons kaynak barındırıyor. Bu oran, küresel ortalamanın iki katından fazlasına denk geliyor.
NOVAGOLD CEO'su Greg Lang ise yapılan anlaşmanın şirket operasyonlarını basitleştireceğini ve projenin fizibilite çalışmalarını güncellemeye odaklanmalarını sağlayacağını ifade etti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.