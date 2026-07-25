Milyarder John Paulson'dan çarpıcı altın tahmini: “Altın daha yeni başlıyor”

Son yirmi yıldır altının en ateşli savunucularından biri olan Paulson, son dönemde yatırım stratejisinde değişikliğe gitti. 2009'da dünyanın en büyük altın ETF'si olan SPDR Gold Shares (GLD) hisselerini toplamaya başlayan ve 2011'de 31,5 milyon hisseye ulaşan ünlü yatırımcı, 2022'nin ikinci çeyreğinde fiziki altın piyasasından tamamen çekildi.