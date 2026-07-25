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Kaynak: İHA

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaretli dalbastı kirazında sezonun sonuna geliniyor. Bu yıl yüksek rekolteyle dikkat çeken bahçelerde hasat büyük ölçüde tamamlanırken, yüksek rakımlı bölgelerde toplama işlemleri sürüyor. Ağustos ayı başına kadar hasadın tamamen bitmesi bekleniyor.

KALİTESİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Aroması, rengi ve kendine has tadıyla öne çıkan dalbastı kirazı, Türkiye’nin en kaliteli kiraz çeşitleri arasında gösteriliyor. Yeşilyurt’ta yetişen ürün, piyasada aranan bir marka haline gelirken, diğer bölgelere göre daha yüksek fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

FİYATLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Doğan Solmaz, sezonun verimli geçtiğini belirterek fiyatlardaki değişime de dikkat çekti. Sezon başında kilogramı 150 TL’ye kadar çıkan kirazın fiyatı, hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte 70 ila 120 TL aralığına geriledi. Ancak kaliteli ürünlerin 100 TL’nin altına inmediği ifade ediliyor.

ÜRETİCİNİN BEKLENTİSİ YÜKSEK

Artan üretim maliyetleri ve işçilik giderleri, üreticinin kazancını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle üreticiler, kirazın kilogram fiyatının 200 TL seviyelerine yükselmesini bekliyor.

GÜVENLİ ÜRETİM VURGUSU

Yeşilyurt Ziraat Odası’nın uzun süredir kontrollü ve ruhsatlı ilaç kullanımına yönelik çalışmaları sayesinde dalbastı kirazında kalıntı sorunu yaşanmadığı belirtiliyor. Bu da tüketicilerin ürünü güvenle tercih etmesini sağlıyor.