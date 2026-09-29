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Kaynak: AA

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi sonuçlandı.

Ankete 20 ekonomist katılırken, ekonomistlerin eylül ayı aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,18 oldu.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında yer aldı.

YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 30,16'YA GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, ağustosta yüzde 31,51 olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 30,16'ya gerilemesi bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,66

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos ayında yüzde 1,84 artış göstermişti.

Bu yıl aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: