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Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye için 2026 yılı manşet enflasyon beklentisini yüzde 28,4'ten yüzde 31,5'e çıkarırken, ekonomik büyüme tahminini yüzde 3,1'den yüzde 2,7'ye çekti.

Kuruluş, 2027 yılı enflasyon öngörüsünü yüzde 18,3 seviyesinden yüzde 24,7'ye yükseltirken, aynı döneme ait büyüme beklentisini ise yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya indirdi. Bu güncellemeyle birlikte OECD, Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahmininde peş peşe üçüncü kez aşağı yönlü revizyona gitmiş oldu.

SIKI PARA POLİTİKASI VE DEZENFLASYON SÜRECİ

Türkiye'de 2022'nin son aylarında yüzde 85,5 ile zirve yapan ve Mayıs 2024'te tekrar yüzde 70 sınırını aşan enflasyonun, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma adımlarıyla düşüş eğilimine girdiği rapora yansıdı. OECD, Türkiye'deki dezenflasyon sürecinin 2027 yılına kadar devam edeceğini öngörürken, enerji ve gübre maliyetlerinin bu düşüşün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı. Büyüme tarafındaki daralmanın temel sebebi olarak ise, sıkı finansal koşullar ve yüksek emtia fiyatlarının iç talebi baskılaması gösterildi.

KÜRESEL EKONOMİYİ YAPAY ZEKA SIRTLIYOR

Türkiye verilerinin aksine, küresel ekonomik büyüme beklentilerinde hafif bir artışa gidildi. Yapay zeka destekli teknoloji yatırımlarının dünya ekonomisine beklenenden daha fazla ivme kazandırdığını belirten OECD, buna karşılık yaşanabilecek yeni bir enerji şokunun 2027 projeksiyonlarını aşağı çekebileceği uyarısında bulundu.

Raporda öne çıkan küresel beklentiler şu şekilde sıralandı:

ABD ekonomisi 2026 yılı için yüzde 2,2, 2027 yılı için yüzde 2,1 oranında büyüme bekleniyor. Euro bölgesi Her iki yıl için de (2026 ve 2027) büyüme tahmini yüzde 1,0 olarak belirlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl bitmeden bir faiz artırımı daha yapması ve politika faizlerini 2027 yılı boyunca sabit tutması öngörülüyor.