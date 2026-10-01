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Kaynak: AA

FIGC tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, EURO 2032 organizasyonu için İtalya'nın aday gösterdiği 13 şehir ile 14 stadın listesinin bugün UEFA'ya resmi olarak sunulduğu belirtildi.

İtalyan federasyonunun tercihleri arasında başkent Roma'daki iki stat da yer aldı. Olimpiyat Stadı'nın yanı sıra Pietralata bölgesinde yapılması planlanan yeni stat da listeye dahil edilirken Bari, Bologna, Cagliari, Floransa, Cenova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Torino ve Verona da aday şehirler olarak bildirildi.

FIGC Başkanı Giovanni Malago, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Memnunuz, büyük bir uluslararası etkinliğe layık şehirler ve tesisler sunma arzumuzu teyit etmiş olduk.” dedi.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise daha önce İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda ülkenin stat altyapısına ilişkin uyarılarda bulunmuştu. Ceferin, EURO 2032 için gerekli altyapının organizasyon tarihine kadar tamamlanması gerektiğini, aksi durumda şampiyonanın İtalya'da düzenlenemeyeceğini ifade etmişti.