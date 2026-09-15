Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, tecrübeli oyuncunun sakatlığı sonrası "Çalhanoğlu büyük bir oyuncu, bunu geçen yıl gösterdi, bu yıl da gösterecek. Yıllardır yapıyor ve biz Hakan'a ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.