Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber

Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı kritik karşılaşmalar öncesinde kilit oyuncusundan Vincenzo Montella'yı kahreden haber geldi. Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu sezona harika bir giriş yaptıktan sonra Real Madrid maçında sakatlanmıştı. Inter milli yıldızın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 1

Serie A'da sezona harika bir başlangıç yaparak 3 maçta 2 golle oynayan Hakan Çalhanoğlu büyük şansızlık yaşadı.

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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 2

Yıldız oyuncu Real Madrid maçında sakatlık yaşamış ve Inter'in ligde son oynadığı Udinese karşılaşmasında kadroda yer almamıştı.

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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 3

Serie A devi, milli yıldızın sakatlık durumuyla alakalı açıklamada bulunarak durumun ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 4

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, tecrübeli oyuncunun sakatlığı sonrası "Çalhanoğlu büyük bir oyuncu, bunu geçen yıl gösterdi, bu yıl da gösterecek. Yıllardır yapıyor ve biz Hakan'a ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 5

Inter, yapılan tesler sonucunda Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk iç kasında gerilme tespit edildiğini açıkladı.

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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 6

Böylelikle Inter'in Roma ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kaçıracak olan Hakan Çalhanoğlu'nun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 7

Bu talihsiz sakatlık A Milli Takımı da derinden etkileyecek. Uuslar Ligi'nde Fransa, İtalya ve Belçika gibi zorlu rakiplere karşı mücadele edecek olan A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın en güvendiği isimler arasında yer alan Hakan Çalhanoğlu üstelik sezona harika bir başlangıç yapmışken milli formadan uzak kalacak.

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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 8

Montella'nın Hakan Çalhanoğlu olmadan orta sahada yeni bir kurgu üzerinde kafa yorması gerekecek.

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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 9

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun 3 haftalık milli ara sonrası yeniden sahalara dönmeye hazır hale gelebileceği belirtiliyor.

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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 10

Hakan Çalhanoğlu'nun bu sakatlığı ayrıca Inter ile başladığı yeni sözleşme görüşmelerini de olumsuz etkileyebilir.

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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 11

Sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmak için Inter yönetimiyle masaya oturan Hakan Çalhanoğlu'nun son dönemde yaşadığı sık sakatlıklar İtalyan kulübü yöneticilerini geri adım atmaya sevk eedebileceği de düşünülüyor.

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Sezona muhteşem başlamıştı... Çok büyük şansızlık: Montella'yı kahreden haber - Resim: 12

Hakan Çalhanoğlu iki yıldan kısa bir süre içerisinde sakatlık nedeniyle toplam 28 maç kaçırdı.

Buna rağmen sahada gösterdiği performansla Inter'in şampiyonluğuna da büyük katkı sağladı.

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