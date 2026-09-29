Ekonomist Murat Muratoğlu, fon soruşturmalarının piyasalardaki etkisine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Muratoğlu, borsada yaşanan değer kaybının 97 milyar dolara ulaştığını öne sürdü.
“BORSA YATIRIMCISI KATLANIYOR”
Fon yatırımcılarına yönelik “Risk aldınız, katlanın” yaklaşımını eleştiren Muratoğlu, yaşananların etkisinin daha geniş bir kesime yayıldığını savundu.
Muratoğlu paylaşımında, “Borsa yatırımcısı katlanıyor. BES’li katlanıyor. Patron katlanıyor. Sermaye arayan sanayici katlanıyor. Yabancı kaçıyor” ifadelerini kullandı.
“PARAYI İADE EDİNCE ELİNİ YIKAYIP ÇIKIYOR MUSUN?”
Muratoğlu, fon yatırımcılarına paralarının iade edilmesinin yaşanan ekonomik etkileri ortadan kaldırmayacağını savunarak, “Parayı iade edince elini yıkayıp çıkıyor musun öylece?” sözleriyle tepki gösterdi.