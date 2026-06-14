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Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası A Milli Takım'ın büyük turnuvalardaki başlangıç performansı yeniden tartışma konusu oldu.

Türkiye, tarihinde katıldığı 9 Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın 8'inde ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

TEK İSTİSNA EURO 2024

Ay-yıldızlılar, bu süreçte yalnızca Euro 2024'te turnuvaya galibiyetle başlayabildi.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Almanya'da düzenlenen turnuvanın açılış maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek kötü geleneği bozmuştu.

DÜNYA KUPASI'NDA YİNE AYNI SENARYO

2026 Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaşan Türkiye, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak bu istatistiği yeniden akıllara getirdi.

İŞTE İLK MAÇLARDAKİ SONUÇLAR

1954 Dünya Kupası: Almanya 4-1 Türkiye

Euro 1996: Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2000: Türkiye 1-2 İtalya

2002 Dünya Kupası: Brezilya 2-1 Türkiye

Euro 2008: Portekiz 2-0 Türkiye

Euro 2016: Türkiye 0-1 Hırvatistan

Euro 2020: Türkiye 0-3 İtalya

Euro 2024: Türkiye 3-1 Gürcistan

2026 Dünya Kupası: Avustralya 2-0 Türkiye

TARİH UMUT VERİYOR

İlginç olan ise Türkiye'nin bazı başarılı turnuvalara da yenilgiyle başlamış olması.

2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya mağlup olan A Milli Takım, turnuvayı üçüncü tamamlamıştı. Euro 2008'de Portekiz yenilgisiyle başlayan serüven ise yarı finalle sonuçlanmıştı.

Bu nedenle Avustralya karşısında alınan mağlubiyete rağmen gözler şimdi Paraguay ve ABD maçlarına çevrildi.