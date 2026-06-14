Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrası A Milli Takım'ın büyük turnuvalardaki başlangıç performansı yeniden tartışma konusu oldu.
Türkiye, tarihinde katıldığı 9 Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın 8'inde ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.
TEK İSTİSNA EURO 2024
Ay-yıldızlılar, bu süreçte yalnızca Euro 2024'te turnuvaya galibiyetle başlayabildi.
Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Almanya'da düzenlenen turnuvanın açılış maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek kötü geleneği bozmuştu.
DÜNYA KUPASI'NDA YİNE AYNI SENARYO
2026 Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya ile karşılaşan Türkiye, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak bu istatistiği yeniden akıllara getirdi.
İŞTE İLK MAÇLARDAKİ SONUÇLAR
1954 Dünya Kupası: Almanya 4-1 Türkiye
Euro 1996: Türkiye 0-1 Hırvatistan
Euro 2000: Türkiye 1-2 İtalya
2002 Dünya Kupası: Brezilya 2-1 Türkiye
Euro 2008: Portekiz 2-0 Türkiye
Euro 2016: Türkiye 0-1 Hırvatistan
Euro 2020: Türkiye 0-3 İtalya
Euro 2024: Türkiye 3-1 Gürcistan
2026 Dünya Kupası: Avustralya 2-0 Türkiye
TARİH UMUT VERİYOR
İlginç olan ise Türkiye'nin bazı başarılı turnuvalara da yenilgiyle başlamış olması.
2002 Dünya Kupası'nda Brezilya'ya mağlup olan A Milli Takım, turnuvayı üçüncü tamamlamıştı. Euro 2008'de Portekiz yenilgisiyle başlayan serüven ise yarı finalle sonuçlanmıştı.
Bu nedenle Avustralya karşısında alınan mağlubiyete rağmen gözler şimdi Paraguay ve ABD maçlarına çevrildi.