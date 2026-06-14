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A Milli Takımımız, 24 yıl sonra geri döndüğü Dünya Kupası'nda ilk maçına Avustralya karşısında çıktı.

Kanada’nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu’nda oynanan karşılaşma Avustralya'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakada baskın ve etkili oynayan taraf olsak da rakibin kalabalık savunmasını ve kalecisini aşamadık; Avustralya'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Irankunda ve 75. dakikada Metcalfe kaydetti.

DÜNYA KUPASI'NDA BİR SONRAKİ MAÇIMIZ

Bizim Çocuklar, D Grubu'nda bir sonraki maçına 20 Haziran TSİ 06.00'da Paraguay karşısında çıkacak.

A Milli Takımımız, gruptaki son maçına ise ev sahibi ABD karşısında çıkacak.

AVUSTRALYA KARŞISINDA 3. MAÇ

A Milli Futbol Takımımız, Avustralya ile tarihinde üçüncü kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında daha önce oynanan iki mücadeleyi de milliler kazandı. Türkiye, Mayıs 2004'te oynanan karşılaşmalarda rakibini 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Tarihi karşılaşma öncesi A Milli Takımımız ve Avustralya'nın ilk 11'leri belli oldu.

AVUSTRALYA-TÜRKİYE İLK 11'LER

Avustralya: Beach, Italiano, Circati, Burgess, Souttar, Bos, Metcalfe, O'Neill, Okon-Engstler, Irankunda, Toure

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Orkun, Barış Alper, Kerem

AVUSTRALYA 2-0 TÜRKİYE (ÖNEMLİ ANLAR)

Valenzuela'nın düdüğüyle tarihi maça Avustralya başladı.

MERİH DEMİRAL ARAYA GİRDİ

2' Avustralya'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta O'Neill, ortasını yaptı, Merih Demiral araya girerek tehlikeyi önledi.

HAKAN ŞUTUNU ATTI! TOP KORNERE ÇIKTI

3' Ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu şutunu çekti; Avustralya savunması araya girdi ve top kornere çıktı.

AVUSTRALYA SAVUNMASI ARAYA GİRDİ

6' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahasına yolladığı derin pasta Avustralya savunmasından Burgess araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

UĞURCAN ÇIKTI VE TOPU KONTROL ETTİ

8' Avustralya’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, arka direğe yönelen topu kalecimiz Uğurcan Çakır çıkarak kontrol etti.

BARIŞ'IN ORTASINDA TOP DIŞARI ÇIKTI

13' Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ortasını yaptı; top doğrudan dışarı çıktı.

MERİH DEMİRAL'DAN KRİTİK MÜDAHALE

16' Avustralya'da sağ kanatta topa buluşan Toure, Merih Demiral'ı çalımlayıp ceza sahası içine girmek istedi; deneyimli futbolcumuzun kritik müdahalesinin ardından top kornere çıktı.

FERDİ'NİN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

19' Kaptan Hakan’ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Ferdi, gelişine şutunu çekti; top üstten dışarı çıktı.

SU MOLASI NEDENİYLE OYUN DURDU

22' Su molası sebebiyle müsabaka durdu.

OYUN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

25' Su molasının bitmesinin ardından oyun kaldığı yerden devam ediyor.

AVUSTRALYA ÖNE GEÇTİ

27' Avustralya'da ceza sahası içinde topla buluşan Irankunda, golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Avustralya, Irankunda ile öne geçti. pic.twitter.com/FrlPHPMpuF — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

ABDÜLKERİM SEN NE YAPTIN!

30' Ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkerim uzaklardan sol ayağıyla muazzam bir şut attı; kaleci Beach'in de temasıyla top direkte patladı.

Abdülkerim öyle bir vurdu ki direk izin vermedi. pic.twitter.com/2jZSYIlT6V — TRT Spor (@trtspor) June 14, 2026

HAKEM FAULU VERDİ

34' Irankunda'nın, Arda Güler'i çekip düşürmesinin ardından hakem Valenzuela faulu verdi.

BOS'UN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

38' Avustralya'da ceza sahası dışında topla buluşan Bos, şutunu attı; top dışarıya çıktı.

ARDA'NIN ŞUTUNDA TOP ÜSTTEN DIŞARI ÇIKTI

42' Orkun Kökçü'nün pasında sağ çaprazda topla buluşan Arda Güler şutunu çekti; top üstten dışarıya çıktı.

IRANKUNDA'NIN ŞUTUNDA TOP UĞURCAN'DA KALDI

45' Avustralya’da topla buluşan Irankunda, ceza sahası yayının üstünden şutunu çekti. Yerden giden topu kalecimiz Uğurcan Çakır kontrol etti.

AVUSTRALYA 1-0 TÜRKİYE (İLK YARI SONA ERDİ)

İLK DEĞİŞİKLİK YAPILDI!

Barış Alper Yılmaz'ın yerine Kenan Yıldız oyuna dahil oldu.

Valenzuela'nın düdüğüyle müsabakanın 2. yarısına Bizim Çocuklar başladı.

HAKAN UZAKLARDAN YOKLADI!

46' Sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu uzaklardan şutunu çekti; top kalecide kaldı.

MERİH'TEN KRİTİK MÜDAHALE! TOP KORNERE ÇIKTI

48' Avustralya'nın hızlı çıkışında topla buluşan Toure, sol taraftaki Bos'a pasını attı; Bos'un ceza sahası içindeki şutuna Merih Demiral ayak koydu ve top kornere çıktı.

GOLE YAKLAŞTIK!

50' Milli Takımımızın atağında oluşan karambolde top İsmail'in önünde kaldı; milli futbolcumuzun attığı şutta savunmanın da müdahalesiyle top az farkla dışarıya çıktı

ZEKİ'YE ÇARPAN TOP KORNERE ÇIKTI

53' Avustralya'nın geliştirdiği atakta sol kanatta topla buluşan Bos, ortasını yaptı; Zeki'ye çarpan top kornere çıktı.

ARDA'NIN ŞUTUNDA KALECİ TOPU KURTARDI!

57' Serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, şutunu çekti; yerden sekerek giden topu kaleci son anda kurtardı.

BİR DEĞİŞİKLİK DAHA YAPTIK

62' Orkun Kökçü yerine Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

SU MOLASI NEDENİYLE MAÇA ARA VERİLDİ

66' Su molası sebebiyle oyun durdu.

OYUN KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

71' Su molasının tamamlanmasının ardından müsabaka kaldığı yerden devam ediyor.

ZEKİ İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK

72' Hakan Çalhanoğlu'nun akıl dolu pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Zeki, şutunu çekti. Kalecinin kurtarışının ardından top kornere çıktı.

AVUSTRALYA İKİNCİ GOLÜ BULDU

75' Avustralya'yı 2-0 öne geçiren golü Metcalfe kaydetti.

KEREM'LE GOLE YAKLAŞTIK

77' Hakan Çalhanoğlu'nun akıl dolu pasında Merih kafayla topu içeri çevirdi; Kerem'den gelişine şut gelse de top kalecide kaldı.

ARDA'NIN ŞUTUNDA TOP DIŞARI ÇIKTI

82' Ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler, şutunu çekti; top üstten dışarıya çıktı.

HAKAN'LA GOLE YAKLAŞTIK

86' Kazandığımız serbest vuruşta topun başında Hakan Çalhanoğlu geçti; Kaptan'ın yerden giden şutunu kaleci Beach son anda kurtardı.