Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

AK Parti'nin, fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi öne çekilerek Meclis Genel Kurulu'nda görüşme yapıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

‘SORUMLULUĞU TARTIŞILAN KURUMLARA YETKİ VERMEK GÜVENİ NASIL GERİ GETİRECEK’

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hazırlanan kanun teklifinde sorumluluğu tartışma konusu olan SPK’ya daha geniş yetkiler verilmesine tepki gösterdi.

“Sorumluluğu tartışılan kurumlara daha geniş yetkiler vermek, kaybolan kamu güvenini nasıl geri getirecek?” diye soran Karaca, “Kamu kurumlarının ihmalleri bağımsız biçimde araştırılmadan, siyasi ve bürokratik sorumluluklar ortaya çıkarılmadan adalet sağlanamaz” sözlerini sarf etti.

‘FON VURGUNU GÖZ GÖRE GÖRE BÜYÜRKEN SPK NEREDEYDİ?’

SPK’nın fon vurgununda görevini yapmadığını belirten Karaca, “Fon vurgunu göz göre göre büyürken SPK neredeydi? Borsa İstanbul'un gözetim ve denetim mekanizmaları neden işlemedi? Denetimi yapmayanların kendi dönemlerini aklamasına izin verilemez” sözlerini sarf etti.

Karaca açıklamalarını şu sözlerle tamamladı, “İki ay sonra yeni atananlara halka arzını gerçekleştirip küçük yatırımcıya büyük bir kumpas kuran ve küçük yatırımcının dolandırılmasını vurguncuların eline düşmesine izin veren SPK bugün bu kanun teklifiyle bu mağdurların mağduriyetini mi giderecek? Asla gidermeyecek."