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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü (YİGM), Ankara Çankaya Beytepe Mahallesi'nde yükselecek Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu (JAMYO) inşaatı için düğmeye bastı.

21 Ağustos 2026'da toplanan tekliflerin ardından, dev proje için 11 Eylül'de imzalar atıldı. İhaleyi göğüsleyen isim ise 8 milyar 450 milyon TL'lik dudak uçuklatan bedelle Emrullah Turanlı’nın sahibi olduğu Taşyapı İnşaat oldu.

BirGün gazetesinden İlayda Sorku’nun özel haberine göre; kamunun dev bütçeli projeleri, iktidar döneminde hızla büyüyen tanıdık adreslere gitmeye devam ediyor.

21/B 'ACİL DURUM' KALKANI YİNE DEVREDE

Ekonomi kulislerinde en çok tartışılan detaylardan biri de ihalenin yapılış yöntemi. Milyarlık proje, Kamu İhale Kanunu'nda yalnızca "savaş, salgın veya öngörülemeyen olağanüstü haller" için ayrılan 21/b pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. Şeffaflığı tartışma konusu olan bu yöntem, yüksek bütçeli kamu yatırımlarında rekabeti kısıtladığı gerekçesiyle sıkça eleştiri oklarının hedefi oluyor.

MÜHÜRLENEN İNŞAATTAN 'MÜŞTEKİ' KOLTUĞUNA

Taşyapı’nın ismi son olarak Şişli'de yarattığı krizle gündemi sarsmıştı. Tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, kamuoyunda "Şişli'nin Kanal İstanbul'u" olarak anılan devasa projeye sert tepki göstermişti. Belediye ekipleri, inşaatta 12 milimetre olması gereken demirlerin 10 milimetre kullanıldığını ve iksa kazıklarında projeye aykırı davranıldığını belgeleyerek şantiyenin kapısına mühür vurmuştu.

Ancak rüzgar kısa sürede tersine döndü. İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında Şahan’ın tutuklanmasının ardından Emrullah Turanlı, soruşturmada bir anda "müşteki" (şikayetçi) sıfatıyla boy gösterdi. Televizyon ekranlarında İBB ve Şişli Belediyesi yöneticilerini "örgüt ve çete üyesi" olmakla suçlayan Turanlı'nın iddiaları, gözaltına alınan bürokratlara rüşvet suçlaması olarak yöneltildi. Gelinen noktada Şahan 17 aydır cezaevinde bulunurken, bir zamanlar mühürlenen Taşyapı projesinin kaba inşaatı bitme aşamasına geldi.

ÇAYCILIKTAN BAŞLAYAN, ADLİYE KORİDORLARINA UZANAN GEÇMİŞ

Turanlı’nın kamuoyuna yansıyan ticari geçmişi de en az bugünü kadar çalkantılı. 2021 yılında savcılığa başvuran 71 yaşındaki T.D.'nin ifadeleri, Turanlı'nın geçmişine dair çarpıcı iddiaları gün yüzüne çıkarmıştı.

T.D., Turanlı’nın iş hayatına henüz 14 yaşındayken kocasının yanında "çaycı" olarak adım attığını belirterek, "Eşimin aşırı güvenini kullanarak bizi ekonomik olarak çökertti. İş hanımıza ve arsamıza el koymaya çalıştı, beni tehdit etti" iddialarında bulunmuştu. Turanlı ise bu ağır iddialar karşısında hukuki yollara başvurarak T.D. hakkında 6284 sayılı kanun kapsamında üç aylık tedbir kararı aldırmış ve kendisine yönelik "hakaret ile aşağılama" içeren eylemleri mahkeme kararıyla yasaklatmıştı.