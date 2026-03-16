Bilecik'teki lise öğrencileri için heyecan verici bir fırsat olan 700 yıllık ışık; Şeyh Edebali kısa film yarışması başlıyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda Şeyh Edebali’nin 700 yıllık kadim felsefesinin, geleceğin teknolojisiyle harmanlandığı vurgulanarak yarışma detayları paylaşıldı.

Yarışmaya katılacak katılımcıların, 2-7 kişilik ekibini kurarak veya bireysel olarak katılarak, hikayesini anlatabileceği, 1-3 dakika uzunluğundaki kısa filmleri kendilerinin çekeceği, çekecekleri filmde üretken yapay zekadan en fazla %40 oranında yararlanılabileceği duyuruldu.

Öğrencilerin ekibini toplayıp, danışman öğretmenini seçerek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu kendi vizyonu ile yansıtacağı yarışmaya son başvuru tarihi 15 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

Yarışma ile ilgili detaylı şartname ve başvuru formuna meb.ai/oxBL19 adresinden ulaşılabiliyor.