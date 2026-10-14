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Kaynak: Haber Merkezi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023’teki saldırılardan önce Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil’in İsrail’e gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu, Gazze’den gelebilecek bir saldırı ihtimaline karşı İsrail yönetimini önceden uyardığı öne sürülen Kamil’in ülkeye geldiğini kabul etti.

Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda konuya değinen Netanyahu, ziyaretin saldırılardan kısa süre önce gerçekleştiğini doğruladı. Buna karşın Kamil’le kendisinin bir araya gelmediğini belirten Netanyahu, Mısır İstihbarat Başkanı’nın İsrail’de kimlerle temas kurduğu konusunda da bilgi sahibi olmadığını iddia etti. Kamil’in ülkede geçirdiği sürenin yalnızca 59 dakika olduğunu söyleyen Netanyahu, diğer kurumların yöneticileriyle görüşmüş olabileceğini öne sürdü.

The Atlantic dergisi, 26 Eylül tarihli haberinde Kamil’in 26 Eylül 2023’te Ben Gurion Havalimanı’na gizlice iniş yaptığını yazmıştı. Habere göre Kamil, İsrail yönetimine Gazze’deki gelişmelere ilişkin uyarıda bulunarak, “Rotanızı değiştirmezseniz Gazze yüzünüze patlayacak” ifadesini kullanmıştı.

Derginin haberinde, İsrail’e yönelik uyarıların bununla sınırlı kalmadığı da ileri sürülmüştü. Buna göre 5 Ekim 2023’te Mısır aracılığıyla İsrail’e bir kez daha uyarı iletilmişti. Haberde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın da Netanyahu’yu olası tehlikeye karşı uyardığı belirtilmişti.

Netanyahu, saldırılardan önce uyarı aldığı yönündeki iddiaları kabul etmemişti. İsrail Başbakanı, 7 Ekim 2023 öncesinde kendisine herhangi bir uyarı yapılmadığı görüşünü savunmayı sürdürmüştü.