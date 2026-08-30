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Almanya’nın Bavyera Eyaleti’ne bağlı Pfaffenhofen kasabasında bir müşterinin yarım ekmeği evde tartması, 66 yıldır kullanılan satış yönteminin değişmesine neden oldu. Fırından aldığı yarım ekmeğin 10 gram eksik olduğunu belirten müşteri, işletme hakkında yetkililere başvurdu. Şikâyetin ardından fırıncı, ekmekleri göz kararı bölerek satma uygulamasını bırakmak zorunda kaldı.

Yunus Ülger'in haberine göre, Bavyera Ölçü ve Ağırlık Dairesi, fırının satış biçimini denetim altına aldı. Yetkililer, ağırlık üzerinden satılan ürünlerin tartılması gerektiğini bildirerek fırıncıdan daha hassas bir tartı sistemi kullanılmasını istedi. Bunun üzerine işletme sahibi Matthias Breitner, yeni bir tartı ve bu sisteme uygun yazılım edinmek için 15 bin euro ödeme yaptı.

Kasabadaki olay Almanya’da kısa sürede gündeme gelirken, müşterinin yalnızca 10 gramlık fark nedeniyle resmi makamlara başvurması tartışma konusu oldu. Fırının 66 yıldır yarım ekmeği tartmadan, göz kararı ikiye bölerek sattığı belirtildi.

10 GRAMLIK FARK ŞİKÂYET KONUSU OLDU

Olay, bir müşterinin Pfaffenhofen’deki eski bir fırından yarım ekmek satın almasıyla başladı. Her gün taze ekmek tüketmek isteyen müşteri, tam ekmeğin bayatlamaması için yarım ekmek almayı tercih etti.

Fırın sahibi Breitner, yıllardır olduğu gibi ekmeği herhangi bir tartım yapmadan ikiye böldü. Müşteri ise satın aldığı ürünü evine götürdükten sonra tarttı ve yarım ekmeğin olması gerekenden 10 gram daha hafif olduğunu fark etti.

Müşteri, durumu telefonla işletmeye bildirdi. Welt TV’ye konuşan Breitner, ilk aşamada konuyu ciddiye almadığını ve esprili biçimde, “Gelecek sefer 20 gram fazla veririz” dediğini aktardı. Ancak müşterinin yetkili kurumlara şikâyette bulunacağını söylemesiyle olay farklı bir boyut kazandı.

Şikâyetin gerçekten yapılmasının ardından Bavyera Ölçü ve Ağırlık Dairesi fırında inceleme başlattı. Kurum, yarım ekmeğin tartılmadan satışa sunulamayacağını belirledi.

15 BİN EURO ÖDEDİ

Yetkililerin kararı sonrasında Breitner, daha hassas ölçüm yapabilen yeni bir tartı sistemi satın almak zorunda kaldı. Tartının çalışması için gerekli yazılımla birlikte işletmenin yaptığı harcamanın 15 bin euro olduğu bildirildi.

Bazı müşteriler ise fırıncının eski yöntemini sürdürebilmesi için yazılı onay vermeyi teklif etti. Ancak bu öneri, Ölçü ve Ağırlık Dairesi tarafından kabul edilmedi.

Bavyera kamu yayın kuruluşu BR24’e açıklama yapan daire başkanı Stefan Thums, ağırlık üzerinden ücretlendirilen ürünlerde yasal olarak tartım yapılması gerektiğini söyledi.