En faydalı ekmek belli oldu: Ne beyaz ne tam buğday...

Almanya’da “Roggenbrot” olarak bilinen çavdar ekmeğinin yanı sıra çavdar ve buğday ununun birlikte kullanıldığı çok sayıda ekmek çeşidi bulunuyor. Yoğun kıvamlı ve uzun süre dayanabilen bu ekmekler özellikle kahvaltılarda ve soğuk öğünlerde sıklıkla tercih ediliyor.

BEYAZ EKMEK YERİNE TERCİH EDİLEBİLİR

Rafine undan hazırlanan beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesi, günlük lif tüketiminin artırılmasına yardımcı olabilir. Tam tahıllı çavdar ekmeği de bu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte tek bir ekmek türünü herkes için “en sağlıklı ekmek” ilan etmek doğru değil. Kişinin beslenme düzeni, tüketilen miktar ve ekmeğin gerçek içeriği de önemli. Örneğin çavdar gluten içerdiği için çölyak hastaları açısından uygun bir seçenek değil.

Sağlıklı bir ekmek seçmek isteyenler için asıl önemli nokta ise ekmeğin renginden çok içeriğine bakmak. Tam tahıllı çavdar unu oranı yüksek, gereksiz katkı maddeleri ve ilave şeker içermeyen ürünler, beyaz ekmeğe alternatif arayanların değerlendirebileceği seçenekler arasında bulunuyor.