Ekmek seçerken çoğu kişinin tercihi beyaz veya tam buğday ekmeğinden yana oluyor. Fakat farklı tahıllardan hazırlanan ekmekler de beslenme açısından önemli seçenekler sunuyor. Bunların başında özellikle Almanya ve Kuzey Avrupa ülkelerinin geleneksel mutfağında önemli bir yere sahip olan çavdar ekmeği geliyor.
En faydalı ekmek belli oldu: Ne beyaz ne tam buğday...
Beyaz ve tam buğday ekmeğinin yanı sıra son yıllarda çavdar ekmeği de sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihleri arasında daha fazla yer almaya başladı. Peki en faydalı ekmek hangisi? İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
Kendine özgü koyu rengi, yoğun dokusu ve hafif ekşimsi lezzetiyle bilinen çavdar ekmeği, özellikle tam tahıllı olarak hazırlandığında lif bakımından zengin bir seçenek haline geliyor.
ÇAVDAR EKMEĞİNİN FARKI NE?
Çavdarın en dikkat çeken özelliklerinden biri lif içeriği. Lif bakımından zengin besinler sindirim sisteminin normal çalışmasına katkıda bulunurken, yemek sonrasında tokluk hissinin daha uzun sürmesine de yardımcı olabiliyor.
Çavdar ekmeğinin yoğun yapısı da daha yavaş tüketilmesini sağlıyor. Bu nedenle kahvaltıda veya ana öğünlerde tüketildiğinde doyurucu bir alternatif olarak tercih edilebiliyor.
Ancak burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Her koyu renkli ekmek çavdar ekmeği olmadığı gibi, üzerinde “çavdarlı” yazan her ürün de tamamen çavdar unundan hazırlanmıyor. Bazı ürünlerde çavdar unu oldukça düşük oranlarda kullanılabiliyor.
Bu nedenle ekmek satın alırken ürünün içindekiler bölümünü kontrol etmek ve tam tahıllı çavdar unu oranı yüksek seçenekleri tercih etmek gerekiyor.
ALMANYA’DA SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN
Çavdar ekmeği denildiğinde akla gelen ülkelerin başında Almanya geliyor. Zengin ekmek kültürüyle tanınan ülkede çavdar, geleneksel ekmek üretiminde yaygın şekilde kullanılan tahıllardan biri.
Almanya’da “Roggenbrot” olarak bilinen çavdar ekmeğinin yanı sıra çavdar ve buğday ununun birlikte kullanıldığı çok sayıda ekmek çeşidi bulunuyor. Yoğun kıvamlı ve uzun süre dayanabilen bu ekmekler özellikle kahvaltılarda ve soğuk öğünlerde sıklıkla tercih ediliyor.
BEYAZ EKMEK YERİNE TERCİH EDİLEBİLİR
Rafine undan hazırlanan beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmeklerin tercih edilmesi, günlük lif tüketiminin artırılmasına yardımcı olabilir. Tam tahıllı çavdar ekmeği de bu seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Bununla birlikte tek bir ekmek türünü herkes için “en sağlıklı ekmek” ilan etmek doğru değil. Kişinin beslenme düzeni, tüketilen miktar ve ekmeğin gerçek içeriği de önemli. Örneğin çavdar gluten içerdiği için çölyak hastaları açısından uygun bir seçenek değil.
Sağlıklı bir ekmek seçmek isteyenler için asıl önemli nokta ise ekmeğin renginden çok içeriğine bakmak. Tam tahıllı çavdar unu oranı yüksek, gereksiz katkı maddeleri ve ilave şeker içermeyen ürünler, beyaz ekmeğe alternatif arayanların değerlendirebileceği seçenekler arasında bulunuyor.