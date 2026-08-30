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Suç örgütleri ve şebekelerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden sert mesajlar veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sokakların huzurunu bozan ve vatandaşların can ve mal güvenliğini hedef alan yapılara karşı mücadelenin sürdürüleceğini ifade etti.

“EVLATLARIMIZA ACIMAYANA BİZ DE ACIMAYACAĞIZ”

Bakan Çiftçi sözlerine “Evlatlarımıza acımayana, biz de acımayacağız” şeklinde başlarken, milletin canına ve malına kasteden yapılara izin verilmeyeceğini ifade etti. Çiftçi, sokakların huzurunu hedef alan odaklara yönelik mücadelenin devam edeceğini açıkladı.

SUÇ ŞEBEKELERİNE SERT MESAJ: HAK ETTİKLERİ MUAMELEYİ MUTLAKA GÖRECEKLER

Çiftçi, vatandaşlara korku salmaya çalışan suç şebekelerine de değinerek, bu yapıların karşılıksız bırakılmayacağını söyledi. Çiftçi, “Vatandaşımıza korku salmaya çalışan suç şebekeleri, hak ettikleri muameleyi mutlaka görecekler” dedi.

İçişleri Bakanı Çiftçi’nin açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm ise suç şebekelerinin yakalanmasına ilişkin ifadeler oldu. Çiftçi, devletin gücünü sınamaya çalışanlara yönelik, “Devletimizin gücünü sınamaya kalkan alçakları yakaladığımızda, ters kelepçe uygulayıp yere yatıracağız ve burunlarını sürteceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi açıklamasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin gücü ve adaletine vurgu yaparken, “Hiçbir karanlık yapı Türkiye Cumhuriyeti’nin kudretinden ve adaletinden kaçamaz” şeklindeki sözleriyle konuşmasını noktaladı.