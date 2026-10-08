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Kaynak: İHA

Bursa'da danışmanlık firması adı altında faaliyet gösteren şüphelilerin, Avrupa Birliği fonlarından hibe ve yatırım teşviki sağlama vaadiyle şirketleri dolandırdığı iddiası üzerine operasyon düzenlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın gerçekte bulunmayan finansman desteklerini öne sürerek şirketlerden çeşitli isimler altında ödeme aldığı belirlendi.

6 ŞİRKETTEN 30 MİLYON TL

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinde, şüphelilerin bu yöntemle 6 şirketi mağdur ederek yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

10 KİLO KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Bursa merkezli 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram külçe altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonda A.Ö., M.O., M.O., B.V., M.T., S.B.H., M.G., D.Y. ve S.D.Ç. olmak üzere 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.