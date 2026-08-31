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Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu Nesine 2. Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Karadeniz’in köklü temsilcisi 52 Orduspor Futbol Kulübü, kurumsallaşma adına dev bir projeyi daha hayata geçirdi.

Mor-beyazlı camianın uzun süredir hasretle beklediği kulübün ilk resmi lisanslı ürün mağazası Mor Beyaz Store, Ordu’da düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını açtı.

Orgeneral İbrahim Fırtına Caddesi üzerinde, Olimpik Yüzme Havuzu yanında faaliyete geçen mağazanın açılış törenine kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar katıldı.

Şükrü Bodur: "Bu Mağazaya Hep Birlikte Sahip Çıkacağız" Açılış konuşmasını gerçekleştiren 52 Orduspor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur, güçlü bir kulüp olmanın sadece sahada kazanmakla mümkün olmadığını vurguladı. Başkan Bodur, "Tarihimizin ilk fiziki store mağazasını açmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize bu sevgiyi aşılamak için mor-beyaz renkleri günlük hayatımızın bir parçası yapmalıyız. İnanıyorum ki tüm Ordu halkı bu markayı büyütecektir" diyerek projeye destek veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

SANSER ŞAHİN’DEN BİRLİK ÇAĞRISI: "HEDEF ŞAMPİYONLUK!"

Açılışın ardından mağazayı ziyaret ederek kulübe destek olan kentin önemli isimlerinden Sanser Şahin, mor-beyazlı camiayı tek yürek olmaya çağırdı. Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Bugün şehrimizde büyük bir gururla Mor Beyaz Store’un açılışını gerçekleştirdik. Bu mağaza, kulübümüzün geleceğine ve şampiyonluk yürüyüşüne doğrudan katkı sağlayacaktır. Tüm Mor Beyaz sevdalılarını bu güzel oluşuma destek olmaya davet ediyorum. İnandığımız bu yolda takımımıza şampiyonluk rotasında sonsuz başarılar diliyorum."

YENİ SEZON KOMBİNELERİ VE FORMALAR SATIŞTA

Büyük bir coşkuyla açılan Mor Beyaz Store, taraftarların lisanslı ürünlere daha kolay ulaşmasını sağlarken kulüp ekonomisine de ciddi bir can suyu olacak. Mağazada yeni sezon formalarının yanı sıra atkı, şapka, antrenman ürünleri ve özel tasarlanmış aksesuarlar yer alıyor.

Ayrıca taraftarlar, yeni sezonun fiziki kombine kartlarını da bugünden itibaren mağazadan temin edebilecekler. Karadeniz temsilcisi, hem yeni mağazası hem de güçlü kadrosuyla sezon sonunda Trendyol 1. Lig’e yükselme hedefine kilitlenmiş durumda.