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Kaynak: İHA

Kilis'te kentin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Polateli ilçesinde yaklaşık 5 bin dekarlık alanda yetiştirilen domateslerin yüzde 70'i salçalık, yüzde 30'u ise sofralık olarak kullanılması planlanıyor.

Polateli İlçe Ziraat Odası Başkanı Metin Polat, AA muhabirine, bu yıl yağışların etkisiyle verimin yüksek olduğunu ifade etti.

Hasat sezonuna dair Polat, "İlçede 10 köyde domates hasadı yapılıyor. Çiftçi bu yıl rekolteden memnun. Çiftçilerimiz her durumda üretime devam ediyor. 40 derece sıcaklıkta üretim devam ediyor. Çiftçilik gerçekten meşakkatli ve emek isteyen bir iş" ifadelerini kullandı.

Bu yıl dönüm başına 10 ila 12 ton arasında verim beklediklerini ifade eden Polat, elde edilecek rekoltenin son yılların en yüksek seviyelerinden biri olacağını söyledi.

Çiftçi Murat Şahin de 40 dekarlık alanda domates üretimi yaptığını belirterek yaklaşık 400 ton ürün beklediğini açıkladı.