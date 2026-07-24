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Kaynak: İHA

2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın’da domates üretiminde 3 bin 813 üretici faaliyet gösterirken, üretim 12 bin 94 dekarlık alanda yapılıyor.

Yaz sezonuyla birlikte hız kazanan hasat çalışmaları kapsamında üreticiler, tarlalarda yoğun mesaiye neden oluyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Köşk ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde devam eden domates hasadına katılarak üreticilerden detayları aldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selahattin Serdar Aykut’un da eşlik ettiği ziyarette üreticilerle bir araya gelen Temiz, yeni üretim sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasat sırasında çiftçilerle sohbet eden İl Müdürü Temiz, üreticilerin talep ve beklentilerini dinleyerek sezonun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.