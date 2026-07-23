Erciyes'in eteklerinde yetişiyor, Avrupa'ya gidiyor: Geçen yıl don vurdu, bu yıl 3 bin ton bekleniyor

Küçük, “Çeşitlerimiz; ‘Parlak Mustafa, Tokalıoğlu, Şekerpare, Iğdır, Aldeniz’ gibi türlerdir. Bunun yanı sıra meyve suluk kayısı da alınıp satılıyor. Kayısı olduğu zaman Yeşilhisarımızda mutlaka bir hareketlilik oluyor. Kurusu ve yaşı Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor. Aynı şekilde yaş üretimi yapıldıktan sonra kayısı kurusu da üretiyoruz. Özellikle şekerpare kurumuz, Erciyes'in etkisiyle çok güzel aromaya sahip oluyor. Aynı şekilde kurusu da çok güzel oluyor” diye konuştu.