AFAD Ege Denizi'nde saat 14:01'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Çanakkale'nin yaklaşık 35 kilometre açıklarındaki depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Bir deprem daha: Ege beşik gibi sallanıyor
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi ve Midilli Adası bölgesinde Temmuz ayında sarsıntılar kaydedildi. Son olarak Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte tarih, saat, büyüklük ve derinlik detaylarıyla bölgedeki deprem hareketliliği.İbrahim Doğanoğlu
Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan son bilgilere göre de 24 Temmuz 2026 tarihinde Ege Denizi merkez üssünde sarsıntı kaydedildi. Sarsıntının detayları şu şekilde:
Tarih ve Saat: 24.07.2026 - 14:01:59 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 3.1 km
Coğrafi Konum (Enlem/Boylam): 39°22'40.8"N 25°41'35.5"E
Rasathane verilerine göre, hafta içerisinde Ege’de başka sarsıntılar da gerçekleşti. 21 Temmuz 2026 gecesi Midilli Adası (Ege Denizi) merkezli birkaç dakika arayla iki ayrı sarsıntı kaydedildi.
İlk Sarsıntı (21:32:58):
Tarih ve Saat: 21.07.2026 - 21:32:58 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 10.7 km
Coğrafi Konum (Enlem/Boylam): 39°19'07.3"N 26°05'21.5"E
İkinci Sarsıntı (21:35:58):
Tarih ve Saat: 21.07.2026 - 21:35:58 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 9.1 km
Coğrafi Konum (Enlem/Boylam): 39°19'37.9"N 26°05'07.8"E
Yine Ege Denizi merkezli olarak kayıtlara geçen bir diğer sarsıntı ise 15 Temmuz tarihinde yaşanmıştı. Kandilli Rasathanesi'nin bu depreme ilişkin paylaştığı teknik veriler şu şekilde:
Tarih ve Saat: 15.07.2026 - 22:15:19 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 6.1 km
Coğrafi Konum (Enlem/Boylam): 39°21'21.6"N 25°38'24.7"E
AFAD'ın da paylaştığı "Son Depremler" verileri içerisinde Manisa, İzmir, Çanakkale, Balıkesir açıklarında son günlerde çok sayıda deprem bilgisi paylaşılsa da bu depremlerin, herhangi bir yıkıma yol açamayacak, ufak çaplı sarsıntılar olduğu görüldü.