Bir deprem daha: Ege beşik gibi sallanıyor

Yine Ege Denizi merkezli olarak kayıtlara geçen bir diğer sarsıntı ise 15 Temmuz tarihinde yaşanmıştı. Kandilli Rasathanesi'nin bu depreme ilişkin paylaştığı teknik veriler şu şekilde:

Tarih ve Saat: 15.07.2026 - 22:15:19 TSİ

Büyüklük: 4.1