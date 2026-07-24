Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bulunan ve uzun süredir kapalı durumda olan 5 yıldızlı Esenboğa Airport Hotel, icra kanalıyla satışa çıkarılıyor.
Türkiye'nin dev oteli icradan satılığa çıkarıldı: Satış bedeli belirlendi
Ankara'da uzun süredir faaliyet göstermeyen 5 yıldızlı Esenboğa Airport Hotel icradan satışa çıkarıldı. 128 odalı tesis için satış bedeli belirlenirken, otelin yeni sahibi elektronik açık artırmayla belirlenecek.Kaynak: Haber Merkezi
Toplam 128 odası ve geniş sosyal alanlarıyla dikkat çeken dev kompleks için Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından 285 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Saray Mahallesi’nde yer alan ve tapuda "Kargir Otel ve Müştemilatı" olarak geçen taşınmaz, elektronik açık artırma usulüyle yeni sahibini bulacak.
TESİSİN KAPASİTESİ VE BİNA ÖZELLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Yaklaşık 13 bin 708 metrekarelik arsa üzerine kurulu olan otel; bodrum, zemin ve 7 normal kattan oluşuyor. Net 7 bin 635 metrekare kullanım alanına sahip tesiste 122 standart oda ve 6 süit ile toplam 256 yatak kapasitesi bulunuyor.
Turizm işletme belgesi barındıran kompleks; restoran, düğün salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları, SPA merkezi, spor salonu, disko ve bar gibi çok sayıda sosyal alanı bünyesinde barındırıyor.
BİLİRKİŞİ RAPORUNDA TADİLAT VE ŞERH UYARISI
Açıklanan bilirkişi raporunda, otelin uzun süredir atıl durumda olması nedeniyle yeniden hizmete açılabilmesi için kapsamlı bir tadilattan geçmesi gerektiği vurgulanıyor.
İmar planında "Sosyal Tesis Alanı" olarak kayıtlı taşınmazın tapu kaydında ise TEDAŞ lehine kira şerhi ve "Özel Güvenlik Bölgesi" şerhi yer alıyor.
İHALEYE KATILIM ŞARTLARI VE KRİTİK TARİHLER
Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yerli sermayeli şirketlerin katılabileceği ihale sürecinde ilk elektronik açık artırma 9-16 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk turda satışın gerçekleşmemesi halinde ikinci artırma 5-12 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.