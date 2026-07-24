Türkiye'nin dev oteli icradan satılığa çıkarıldı: Satış bedeli belirlendi

Toplam 128 odası ve geniş sosyal alanlarıyla dikkat çeken dev kompleks için Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından 285 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Saray Mahallesi’nde yer alan ve tapuda "Kargir Otel ve Müştemilatı" olarak geçen taşınmaz, elektronik açık artırma usulüyle yeni sahibini bulacak.