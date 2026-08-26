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Patronlar Dünyası'nın haberine göre, otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşüm hızlanırken beraberinde yeni ve kritik güvenlik tartışmalarını da getiriyor.

Çin'deki dev geri çağırma operasyonlarından Aydın'da yanan milyonluk araca kadar peş peşe yaşanan gelişmeler, elektrikli araçların güvenlik standartlarını ve muayene sistemlerini yeniden masaya yatırıyor.

ÇİN'DEN GİZLİ KAPI KOLU YASAĞI VE DEV GERİ ÇAĞIRMA

Çin'de aralarında Tesla, Xiaomi ve Geely'nin de bulunduğu 9 farklı marka, toplamda 4,3 milyon aracı geri çağırıyor. Bu araçların yaklaşık 3 milyonunu Tesla modelleri oluşturuyor. Temel sorun, şiddetli bir kaza anında aracın elektrik sisteminin çökmesiyle elektronik kapıların açılamaması. Mekanik acil çıkış kollarının panik anında zor bulunması nedeniyle Çinli otoriteler, 2027 yılından itibaren gizli kapı kollarını tamamen yasaklamaya hazırlanıyor.

AYDIN'DAKİ KÜL OLAN MERCEDES VE BATARYA YANGINLARI GERÇEĞİ

22 Ağustos'ta Aydın Söke'de 8 milyon TL değerindeki elektrikli bir Mercedes-AMG EQE 53 seyir halindeyken yanarak kullanılamaz hale geldi. Bu olay "elektrikli araçlar daha mı çok yanıyor?" sorusunu akıllara getirse de istatistikler aksini söylüyor (Örneğin Polonya verilerinde elektrikli araç yangın oranı içten yanmalı motorlara göre daha düşük).

Asıl sorun yangının sıklığı değil, lityum-iyon bataryalardaki "termal kaçak" adı verilen zincirleme reaksiyonun sönmemesi. İtfaiyenin sadece alevi bastırması yetmiyor; bataryanın iç reaksiyonunu durdurmak için uzun süreli ve yoğun su ile soğutma işlemi gerekiyor. Dışarıdan sönmüş gibi görünen bir batarya saatler sonra yeniden alev alabiliyor.

TÜRKİYE'NİN YENİ MUAYENE SİSTEMİ YETERLİ Mİ?

Türkiye, 1 Haziran 2026 itibarıyla elektrikli araçlar için yeni muayene kriterlerini devreye sokarak önemli bir adım attı. Bu kapsamda ağır kusur sayılabilecek yeni kontroller şunları kapsıyor:

Batarya gövdesindeki fiziksel hasarlar, yüksek voltaj kablolarının durumu, batarya soğutma sistemindeki olası sızıntılar sarj soketi ve paneldeki yüksek sıcaklık uyarıları

"BATARYA SAĞLIĞI YÜZDE KAÇ?"

Fiziksel kontroller yapılsa da uzmanlar ufukta yeni bir sorunun belirdiğine dikkat çekiyor. Elektrikli araçların en pahalı parçası olan bataryanın performans kaybını ölçen SOH (State of Health - Batarya Sağlık Durumu) testi, mevcut resmi muayenelerde zorunlu tutulmuyor. Gelecekte ikinci el elektrikli otomobil pazarı büyüdükçe, alıcıların ilk sorusu "Araç kaç kilometrede?" değil, "Batarya sağlığı yüzde kaç?" olacak. Uzmanlar, olası facialar yaşanmadan önce güvenlik anlayışının ve muayene standartlarının bu yeni teknolojiye tam entegre edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.