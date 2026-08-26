Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı

Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman, Kayseri ve Malatya’da meydana gelen son depremleri değerlendirdi. Sarsıntıların fay hatlarındaki durumunu inceleyen Görür, bölgesel etkileri açıklayarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı - Resim: 1

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla son iki günde Malatya, Adıyaman, Kayseri'de art arda kaydedilen sarsıntılara ilişkin teknik değerlendirmelerde bulundu.

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Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı - Resim: 2

Görür, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 7 kilometre derinlikte 4,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini belirtti.

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Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı - Resim: 3

Sarsıntının Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu üzerinde meydana geldiğini aktardı.

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Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı - Resim: 4

Depremin levha sınırında yer almadığını vurgulayan Görür, olayın Afrika yığışım karmaşığı önünde gerçekleştiğini kaydetti.

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Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı - Resim: 5

Görür, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıburandere bölgesinde Sarız Fayı üzerinde 4,0 büyüklüğünde sığ bir sarsıntı kaydedildiğini ifade etti.

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Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı - Resim: 6

Bu sarsıntının levha sınır fayından uzak, levha içi bir fayda oluştuğunu bildirdi.

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Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı - Resim: 7

Görür, söz konusu hareketlilikte 2023 Kahramanmaraş depremlerinin etkisinin bulunduğunu belirtti.

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Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı - Resim: 8

Görür, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak bölgesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki sarsıntıya da değindi.

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Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı - Resim: 9

Bu hareketliliğin Doğu Anadolu Fay (DAF) Zonu içerisinde kaldığını aktardı.

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Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı - Resim: 10

Uzman isim, sarsıntının yine Kahramanmaraş depremlerinin etkisiyle tetiklendiğini belirtti.

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Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı - Resim: 11

Bölgede büyük bir deprem beklenmediğini ifade ederek tüm yöre halkına geçmiş olsun dileklerini sundu.

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