Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla son iki günde Malatya, Adıyaman, Kayseri'de art arda kaydedilen sarsıntılara ilişkin teknik değerlendirmelerde bulundu.
Üç il peş peşe sallandı: Prof. Dr. Naci Görür’den “Maraş Depremi etkisi” uyarısı
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adıyaman, Kayseri ve Malatya’da meydana gelen son depremleri değerlendirdi. Sarsıntıların fay hatlarındaki durumunu inceleyen Görür, bölgesel etkileri açıklayarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.Kaynak: Haber Merkezi
Görür, Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 7 kilometre derinlikte 4,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini belirtti.
Sarsıntının Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu üzerinde meydana geldiğini aktardı.
Depremin levha sınırında yer almadığını vurgulayan Görür, olayın Afrika yığışım karmaşığı önünde gerçekleştiğini kaydetti.
Görür, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıburandere bölgesinde Sarız Fayı üzerinde 4,0 büyüklüğünde sığ bir sarsıntı kaydedildiğini ifade etti.
Bu sarsıntının levha sınır fayından uzak, levha içi bir fayda oluştuğunu bildirdi.
Görür, söz konusu hareketlilikte 2023 Kahramanmaraş depremlerinin etkisinin bulunduğunu belirtti.
Görür, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak bölgesinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki sarsıntıya da değindi.
Bu hareketliliğin Doğu Anadolu Fay (DAF) Zonu içerisinde kaldığını aktardı.
Uzman isim, sarsıntının yine Kahramanmaraş depremlerinin etkisiyle tetiklendiğini belirtti.
Bölgede büyük bir deprem beklenmediğini ifade ederek tüm yöre halkına geçmiş olsun dileklerini sundu.