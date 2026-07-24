Lüks otomotiv devi Mercedes-Benz'in yeni nesil kompakt hibrit modellerinde yer vereceği M252 kodlu motor, son günlerde "Çin malı motora geçildi" söylentileriyle tartışmaların odağı haline geldi. Sektör yetkilileri ve teknik veriler ise durumu netleştirerek bu söylentilerin bir bilgi kirliliğinden ibaret olduğunu ortaya koyuyor.

GEELY MOTORU DEĞİL, ALMAN MÜHENDİSLİĞİ (FAME AİLESİ)

İddiaların aksine M252 motoru, Geely’nin mevcut modellerinde kullandığı ünitelerin Mercedes’e uyarlanmış hali değil.

Sıfırdan Tasarım: Ünite, Almanya'da Mercedes-Benz mühendisleri tarafından markanın FAME (Family of Modular Engines) modüler motor ailesinin en yeni üyesi olarak geliştirildi.

Model Değişimi: Yeni ünite, önceki nesilde kullanılan M282 ve M260 kodlu motorların yerini alacak.

GÜÇLÜ VE VERİMLİ: TEKNİK ÖZELLİKLERİ NE?

Yeni 1.499 cc (1.5 litre) hacimli dört silindirli benzinli motor, markanın yeni nesil 48V hibrit sisteminin kalbinde yer alıyor:

Yüksek Verimlilik: Miller çevrimi, 12:1 sıkıştırma oranı ve Nanoslide silindir kaplaması sayesinde %40'a yakın termal verimlilik hedefleniyor.

Güç Seçenekleri: 136 hp (100 kW), 163 hp (120 kW) ve 190 hp (140 kW) olmak üzere üç farklı güç seçeneği ve 300 Nm tork sunuyor.

Gelişmiş Elektrik Desteği: Şanzımana entegre edilen 22 kW (30 hp) gücündeki elektrik motoru, düşük hızlarda tamamen elektrikli sürüş ve sessiz kalkış imkanı tanıyor.

ÜRETİM NEDEN ÇİN'DE YAPILIYOR?

Motorun montajı ve üretimi, Geely ve Renault’nun ortak girişimi olan Horse Powertrain (Aurobay) tarafından Çin’in Yiwu kentindeki tesislerde gerçekleştirilecek.

Maliyet ve Lojistik: Bu kararın temel sebebi Çin’in sunduğu küresel ölçekteki üretim, tedarik zinciri ve lojistik maliyet avantajları.

Patent ve Fikri Mülkiyet: Motorun tüm patentleri ve telif hakları tamamen Mercedes-Benz’e aittir. Lisanslı olarak üretilen bu motoru başka hiçbir üretici kendi aracında kullanamaz.

GEELY MOTORLARIYLA FARKI NE?

Sosyal medyadaki bir diğer yanılgı ise bu motorun Geely'nin Coolray veya Emgrand modellerindeki BHE15 motoruyla aynı sanılmasıdır. Ortak üretici altyapısından dolayı bazı yardımcı parçalar benzerlik gösterse de silindir çapı, strok, sıkıştırma oranı ve termal verimlilik gibi temel mühendislik mimarisi tamamen birbirinden farklıdır.

HANGİ MODELLERDE KULLANILACAK?

Yeni M252 motoru, Mercedes'in modüler MMA (Mercedes Modular Architecture) platformunu kullanan yeni nesil CLA, CLA Shooting Brake, GLA ve GLB hibrit modellerinde görev yapacak.

Özetle, Mercedes hazır bir Çin motorunu araçlarına entegre etmiyor; kendi mühendisliğiyle geliştirdiği motoru küresel maliyet optimizasyonu doğrultusunda Çin'deki lisanslı ortak altyapıda ürettiriyor.