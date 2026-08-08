Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Sivasspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadı’nda Ömer Tolga Güldibi’nin yönettiği mücadelede 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

4 Eylül'de gol sesi çıkmadı: Sivasspor ile Erokspor puanları paylaştı - Resim : 1

PUANLAR PAYLAŞILDI

Yeni sezona taraftarı önünde başlayan İsmet Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, Esenler Erokspor karşısında aradığı golü bulamadı.

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Mustafa Gürsel’in çalıştırdığı konuk ekip de skor üretemeyince iki takım sezonun ilk haftasında birer puanın sahibi oldu.