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Kaynak: İHA

Trendyol 1. Lig’in ilk haftasında Sivasspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.

4 Eylül Stadı’nda Ömer Tolga Güldibi’nin yönettiği mücadelede 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Yeni sezona taraftarı önünde başlayan İsmet Taşdemir yönetimindeki Sivasspor, Esenler Erokspor karşısında aradığı golü bulamadı.

Mustafa Gürsel’in çalıştırdığı konuk ekip de skor üretemeyince iki takım sezonun ilk haftasında birer puanın sahibi oldu.